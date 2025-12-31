¿Kylian Mbappé o Lamine Yamal? Este es el jugador más caro en 2026

El 2025 se encuentra en punto crítico y nos deja un año lleno de emociones dentro del futbol. Jugadores que se han consolidado en la élite del deporte, como es el caso de Kylian Mbappé, y futbolistas que han sido la revelación del año a pesar de su corta edad , como es el caso de Lamine Yamal, fueron de lo más destacado a nivel mundial. Sin embargo, una pregunta que muchos se hacen es qué futbolista es más caro en la actualidad.

Kylian Mbappé y Lamine Yamal, un empate técnico

El delantero del FC Barcelona se ha transformado en una de las joyas más preciadas dentro del futbol con apenas 18 años. Esto lo ha llevado a ser posicionado como uno de los jugadores más caros dentro del deporte, con un precio de 200 millones de euros en el mercado. Sin embargo, el francés del Real Madrid igualó esta marca al sellar su temporada más goleadora desde su debut como profesional , costando 200 millones de euros en la actualidad.

Ambos futbolistas tienen un precio de 200 millones de euros|TV Azteca

No obstante, la pelea por ser el jugador más caro del mundo está igualada con tres jugadores. Pues a Yamal y a Mbappé se le suma Erling Haaland, delantero del Manchester City que se ha reencontrado con su mejor nivel durante este último año y que llega al 2026 con un valor de mercado de 200 millones de euros. De esta manera, el liderato es compartido por tres de los mejores jugadores de la nueva generación.

Lamine Yamal, uno de los máximos asistidores del año

A pesar de ser muy joven y tener una extensa carrera por delante, el canterano del Barça selló un año increíble. Finalizará el año siendo el tercer jugador con mayor cantidad de asistencias durante el 2025, con un total de 27 pases gol a sus compañeros, solo por detrás de Michael Olise (30) y Lionel Messi (29). Como si fuese poco, finalizó en el segundo lugar respecto a la votación por el ganador del Balón de Oro, que fue entregado a Ousmane Dembélé.

Kylian Mbappé, un año goleador inolvidable

El francés, de 27 años, cerrará el año siendo el máximo goleador de todo el mundo. Con Real Madrid y la selección de Francia logró anotar un total de 66 goles en 67 partidos jugados. Con el equipo español logró convertir 59 goles, igualando la marca récord de Cristiano Ronaldo que consiguió durante el 2013. Sus números lo posicionaron como uno de los mejores jugadores de todo el mundo.

Los 5 jugadores más valiosos del 2026