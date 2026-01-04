CONFIRMADO: Los delanteros de Pumas para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Pumas de la UNAM inicia el torneo Clausura 2026 con una ofensiva renovada, resultado de una combinación entre necesidad y una apuesta clara por elevar su potencial en el último tercio del campo. El equipo universitario llega al arranque del campeonato tras un cierre de 2025 condicionado por una bajas de alto impacto, situación que obligó a la directiva a modificar de fondo su planificación defensiva.

El punto de quiebre se produjo el 8 de noviembre de 2025, durante el partido de la Jornada 17 ante Cruz Azul, cuando José Juan Macías sufrió una triple ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral y meniscos tras un choque fortuito. El diagnóstico médico, con un periodo de recuperación estimado en nueve meses, dejó fuera al delantero para todo el Clausura 2026, forzando a la dirigencia auriazul a buscar soluciones inmediatas en el mercado.

El club concretó la incorporación de Juninho Vieira, el delantero brasileño, de 29 años, llega procedente de Flamengo con cartel de goleador y tras una inversión cercana a los 5 millones de dólares.

Para potenciar la generación de juego, Pumas sumó a Jordan Carrillo, quien arribó a préstamo desde Santos Laguna. El futbolista mexicano no solo será utilizado como un centro delantero fijo, sino como un elemento versátil capaz de desempeñarse como mediapunta o extremo, aportando desequilibrio, cambio de ritmo y asistencias para los hombres de área.

Pese a la llegada de los refuerzos, la base del equipo se mantiene

Guillermo “Memote” Martínez continúa como una pieza clave en el esquema universitario, su fortaleza física y juego aéreo ofrecen una alternativa táctica relevante, ya sea en la competencia directa por la titularidad con Vieira o como recurso para modificar el planteamiento en escenarios de mayor exigencia.

La ofensiva se completa con la proyección de la cantera, de la mano de Santiago López emerge como la principal opción de recambio natural. El joven atacante asume un rol de mayor responsabilidad ante una plantilla reducida en esa zona, con la tarea de aprovechar los minutos que se le presenten a lo largo del torneo.

Con este panorama, Pumas arranca el Clausura 2026 con un ataque reconstruido, mezcla de inversión, experiencia y proyección juvenil, en busca de responder a una baja determinante y sostener sus aspiraciones competitivas desde el inicio del campeonato.