Uno de estos cuatro delanteros podría ser el 9 de Pumas para el Clausura 2026; son el deseo de Efraín Juárez

Pumas UNAM quiere olvidar la catastrófica campaña que tuvo a lo largo del año 2025 y buscará ser protagonista del Clausura 2026. Para ello, cerró la contratación de Juninho Vieira , delantero brasileño que llegó a México tras haber sido campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. Sin embargo, Efraín Juárez sigue en busca de otro ‘9’ y habría cuatro nombres en carpeta para poder cubrir el puesto.

Los cuatro delanteros que Pumas sigue de cerca para el Clausura 2026

Según reportes, Ronaldo Martínez es el principal candidato a ocupar la plaza de delantero centro en Pumas. El delantero paraguayo, campeón del futbol argentino con Platense, es del gusto del cuerpo técnico felino y el nombre que más fuerte ha sonado durante este último tiempo . No obstante, otros tres nombres más aparecen en la lista de Efraín Juárez.

Ronaldo Martínez es el delantero que busca Pumas|Crédito: @caplatense / X

Resulta que Robert Morales, Alfredo Morelos y Ezequiel Ponce serían las demás opciones que Universidad tendría en carpeta para cubrir la posición de delantero. En cuanto al primero, viene de ser campeón con Toluca, aunque sin mucha participación y Antonio Mohamed podría facilitar su salida, ya que ocupa plaza de jugador extranjero (NFM).

En el caso de Morelos, el colombiano es conocido por Efraín Juárez, ya que supo dirigirlo durante su paso por Atlético Nacional como entrenador. Allí fueron campeones y resulta ser una opción atractiva para Pumas, pues el delantero se encuentra como agente libre luego de haber rescindido su contrato con Santos de Brasil por falta de pago.

Finalmente, Ezequiel Ponce es otra de las posibilidades que baraja Pumas, aunque probablemente la más difícil de todas. El delantero argentino viene de marcar 12 goles en 35 partidos jugados durante la temporada pasada de la MLS con Houston Dynamo. Considerando su gran nivel, los Felinos deberían ofertar una buena cantidad de dinero para contratar sus servicios y sacarlo de Estados Unidos.

El motivo por el que Rolando Martínez no llegó a Pumas

Si bien parecía encaminado, el fichaje de Martínez por Pumas aún no termina de concretarse, aunque tiene una justificación. Resulta que el delantero paraguayo fue un nombre ofrecido por la directiva, mientras que Efraín Juárez no está del todo convencido con su incorporación. Por este motivo, el club universitario está explorando otras oportunidades en el mercado a la espera de la respuesta final del timonel mexicano.