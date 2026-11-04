Los entrenadores coinciden: “A los 60, la elevación de pierna recta es el mejor ejercicio para fortalecer las rodillas”

Aunque en el pasado se hacía mucho hincapié en el trabajo intenso y prolongado en la actividad física, los estudios recientes indican que el cuerpo puede verse beneficiado de ejercicio puntual y con diferentes intensidades. Por eso, muchos expertos en yoga indican que si se busca llegar con lo suficiente para caminar cuando cumplas 80 años… se requiere de la siguiente actividad que ayuda con las rodillas.

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¿Por qué la elevación de pierna estirada ayuda a las rodillas?

Por distintos motivos las rodillas causan molestias cuando la vejez se presenta, por ello doblarlas se convierte en un verdadero dilema. En ese sentido, la elevación de pierna estirada fortalece los cuádriceps sin repeticiones de flexión en la parte ya mencionada. RikkiLynn Shields (fisioterapeuta) indica que este ejercicio de elevación de pierna es muy útil y ayuda a fortalecer sin comprometer la complicación del doblez.

La explicación del ejercicio indica que los cuádriceps son los que trabajan para levantar y sostener la pierna, esto mientras la rodilla permanece en una posición estable. Así la musculatura se ejercita y no existe una exigencia para la articulación que sí pide otro tipo de movimientos. Por eso, es bueno recordar que los cuádriceps son los que mantienen estable la rodilla y permiten a las personas caminar, levantarse de una silla y subir escaleras.

Otra fisioterapeuta como Rebecca Bossick también destacó el trabajo del músculo ubicado en la parte interna del muslo, el cual se encuentra por encima de la articulación. Entonces, en resumen se indica que este ejercicio permite un fortalecimiento muscular y al mismo tiempo… el del soporte de las rodillas. Ante eso, se exhorta a ser regulares y hacerlo con una buena técnica, la cual se comparte a continuación.

¿Cómo hacer la elevación de pierna estirada paso a paso?

1.- Posición de inicio - Debes acostarte boca arriba sobre una superficie firme. Flexiona una rodilla y pon la planta del pie en el piso. Esto mientras la otra pierna se mantiene estirada sobre la colchoneta que puedes poner el el suelo para tener un poco más de comodidad.

#Rehabilitación #Fisioterapia #SaludArticular #rodilla ♬ sonido original - drlopezmartinez @drlopezmartinez 🦵 ¿Te duele la rodilla al caminar, levantarte o subir escaleras? La elevación de pierna recta es un ejercicio sencillo que puede ayudar a activar el cuádriceps al inicio de algunas rehabilitaciones de rodilla. Realiza el movimiento de forma controlada y adapta el ejercicio a tu dolor y a las indicaciones de tu especialista. Soy el doctor Juanjo López, especialista en rodilla. Sígueme para más consejos sobre cómo cuidar tus articulaciones y recuperar la movilidad. #DolorDeRodilla

2.- Activa y eleva - Contrae el muslo de la pierna extendida y levanta lentamente hasta alcanzar la altura (aproximadamente) de la rodilla flexionada. Esto sosténlo unos cuantos segundos… hasta que ya no puedas o sientas una exigencia.

3.- Descanso controlado - Y finalmente bajarás despacio tu pierna hasta volver a la posición del comienzo. Pero no la dejes caer, haz este último paso controladamente.