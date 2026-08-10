Los equipos de la Liga BBVA MX que aún pueden clasificar a la segunda ronda de la Leagues Cup
Hay ocho equipos en busca de la ronda de cuartos de final, sin embargo, América, Cruz Azul, Juárez y León llevan mano al tener dos victorias.
La Leagues Cup 2026 entra en un momento crítico en busca de los cuatros equipos de la Liga MX que representarán a nuestro balompié en la ronda de cuartos de final de la Leagues Cup 2026. De momento, el Club América, Bravos de Juárez, Cruz Azul y el Club León llevan mano con las seis unidades conseguidas tras dos partidos y dependen de si mismos para avanzar a la siguiente ronda.
Te puede interesar: OFICIAL: Así va la clasificación general del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Por otro lado, los Tigres UANL, los Diablos Rojos del Toluca, Rayados de Monterrey y el Atlante necesitan sacar las tres unidades en sus respectivos partidos y que uno de los cuatro primeros caiga. Por ejemplo, el cuadro 'felino' en teoría tiene uno de los partidos más sencillos, recibirá al Vancouver Whitecaps (equipo que ha perdido sus dos partidos) en la cancha del Estadio Universitario y puede llegar a los siete puntos.
Las Águilas del América se verán las caras con el Austin FC (paso perfecto y líder de los clubes de la MLS) en lo que pinta ser uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha. Ninguno de los dos conjuntos tiene asegurado su boleto a los cuartos de final, por lo que saldrán con todo en busca del triunfo y clasificación.
Los nueve equipos que aún pueden clasificar a los cuartos de final de la Leagues cup 2026
- América – 6 pts
- Juárez – 6 pts
- Cruz Azul – 6 pts
- León – 6 pts
- Tigres UANL – 4 pts
- Toluca – 3 pts
- Monterrey – 3 pts
- Atlante – 3 pts
Tercer partido de estos equipos en la Leagues Cup 2026
Martes 11 de agosto
Juárez vs Real Salt Lake
Atlante vs Minnesota United
Tigres vs Vancouver Whitecaps
Miércoles 12 de agosto
León vs Inter Miami
Monterrey vs Nashville SC
Toluca vs FC Dallas
Jueves 13 de agosto
América vs Austin FC
Cruz Azul vs Chicago Fire