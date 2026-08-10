Los equipos de la Liga BBVA MX que aún pueden clasificar a la segunda ronda de la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 entra en un momento crítico en busca de los cuatros equipos de la Liga MX que representarán a nuestro balompié en la ronda de cuartos de final de la Leagues Cup 2026. De momento, el Club América, Bravos de Juárez, Cruz Azul y el Club León llevan mano con las seis unidades conseguidas tras dos partidos y dependen de si mismos para avanzar a la siguiente ronda.

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Por otro lado, los Tigres UANL, los Diablos Rojos del Toluca, Rayados de Monterrey y el Atlante necesitan sacar las tres unidades en sus respectivos partidos y que uno de los cuatro primeros caiga. Por ejemplo, el cuadro 'felino' en teoría tiene uno de los partidos más sencillos, recibirá al Vancouver Whitecaps (equipo que ha perdido sus dos partidos) en la cancha del Estadio Universitario y puede llegar a los siete puntos.

Las Águilas del América se verán las caras con el Austin FC (paso perfecto y líder de los clubes de la MLS) en lo que pinta ser uno de los partidos más atractivos de la tercera fecha. Ninguno de los dos conjuntos tiene asegurado su boleto a los cuartos de final, por lo que saldrán con todo en busca del triunfo y clasificación.

Los nueve equipos que aún pueden clasificar a los cuartos de final de la Leagues cup 2026

América – 6 pts Juárez – 6 pts Cruz Azul – 6 pts León – 6 pts Tigres UANL – 4 pts Toluca – 3 pts Monterrey – 3 pts Atlante – 3 pts

Tercer partido de estos equipos en la Leagues Cup 2026

Martes 11 de agosto

Juárez vs Real Salt Lake

Atlante vs Minnesota United

Tigres vs Vancouver Whitecaps

Miércoles 12 de agosto

León vs Inter Miami

Monterrey vs Nashville SC

Toluca vs FC Dallas

Jueves 13 de agosto

América vs Austin FC

Cruz Azul vs Chicago Fire