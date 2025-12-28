los-fichajes-hasta-el-momento-para-el-clausura-2026-de-la-liga-bbva-mx

Ya comenzó la cuenta regresiva para el arranque del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y los clubes nacionales empiezan a mover sus piezas de cara a un certamen que será muy particular. A pocos días del regreso de la actividad deportiva, las directivas buscan reforzar sus planteles.

El Clausura 2026 servirá como la antesala del mundial y tendrá particularidades importantes. Una de ellas es la ausencia del Play-In y una Liguilla que podría disputarse sin seleccionados.

En ese escenario deportivo, el mercado invernal empieza a tomar forma. Aunque todavía no se presenta un fichaje "bomba" que esté dando qué hablar, varios nombres ya generan expectativa entre las aficiones de los clubes.

Clausura 2026: los refuerzos que llegan a los clubes protagonistas de la Liga BBVA MX

Chivas ha sido uno de los equipos más activos con la misión de cortar una sequía de casi 9 años sin título de Liga BBVA MX. El Guadalajara concretó la llegada de Brian Gutiérrez, procedente del Chicago Fire. Pero además regresa Ángel Sepúlveda, delantero que dejó buenas sensaciones durante su etapa en Cruz Azul.

En Ciudad Universitaria, los Pumas también han apostado por una renovación interesante. El club auriazul incorporó al brasileño Juninho Vieira, proveniente del Flamengo. Pero también sumó talento nacional con Jordan Carrillo (ex Santos) y César Garza (quien llega desde Tigres)

Por su parte, el actual bicampeón, Toluca, busca mantenerse en la cima y todo apunta a que Sebastián Córdova se convertirá en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos. Se espera la confirmación oficial.

Otros movimientos importantes en los banquillos de los equipos de la Liga BBVA MX

León es otro de los equipos que pretende recuperar protagonismo en el Clausura 2026. La Fiera ha reforzado su plantel con nombres conocidos como Diber Cambindo, Nicolás Vallejo, Sebastián Vegas y Juan Pablo Domínguez.

Además, el futbolista mexicoestadounidense de 23 años que pertenecía al City Group, Alex Alcalá, será nuevo jugador de Querétaro. En los banquillos también hay novedades con el regreso de Pedro Caixinha al futbol mexicano para dirigir a los Bravos de Juárez y la llegada del uruguayo Martín Varini al Necaxa.