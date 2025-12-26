Los futbolistas de Rayados que tomarán el lugar que dejó Sergio Ramos

Entre los futbolistas de la plantilla de Rayados tendrán que elegir a uno que pueda tomar el lugar que dejó el defensa Sergio Ramos, quien ya no seguirá en el equipo para el próximo Clausura 2026.

El técnico Doménec Torrent deberá seleccionar a un nuevo capitán para el Monterrey luego de quedarse sin el zaguero español, sumado al retiro del mexicano Héctor Moreno, durante este receso invernal.

Este rol que tenían ambos en el conjunto regiomontano ahora apunta a que pueda ser liderado por Sergio Canales, quien ya sabe lo que es portar la cinta de la capitanía en anteriores ocasiones.

A pesar de las especulaciones sobre el futuro del “Mago” después de que en sus vacaciones por España tuvo contacto con algunos de sus ex clubes en este país, aparentemente sería el elegido para esta función.

Otros posibles capitanes

Existen otros nombres en la lista de candidatos para usar el brazalete de capitán en los Rayados para el torneo Clausura 2026, entre los que se encuentran el español Óliver Torres, el colombiano Stefan Medina y el mexicano Carlos Salcedo.

Los tres son elementos de experiencia que han mostrado su liderazgo en varios momentos de sus carreras, tanto dentro de la institución albiazul, como en sus otros equipos.

Aunque la última decisión la tomará el entrenador Torrent, quien se prepara para afrontar su segundo semestre al frente de Monterrey con muchas mayores exigencias y retos en cuanto a resultados.

El debut de Rayados

Los Rayados arrancarán el próximo torneo con el reto de enfrentar muy pronto al Toluca en la fecha inaugural de la LIGA BBVA MX.

Tras revelarse el calendario del próximo certamen, se confirmó que el Monterrey contará con el debut más complicado al recibir en casa a los Diablos Rojos, tan solo unas semanas después de que se vieran las caras en la Liguilla.

