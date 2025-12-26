América podría traer de regreso a uno de los cracks más queridos por la afición para el Clausura 2026

Así como hay 5 jugadores que no rindieron y podrían salir del Club América , las Águilas también podrían repatriar en el corto plazo a un futbolista que supo ser titular en el equipo y ganarse la confianza de André Jardine. Por distintos motivos se marchó, pero para el Clausura 2026 podría ser importante y ya se está considerando la posibilidad de que regrese.

Mientras que toma fuerza la idea de la salida de Igor Lichnovsky , ahora se dio a conocer que el conjunto de Coapa está pensando en la posibilidad de repatriar a Cristian Calderón, el lateral izquierdo de 28 años que se fue cedido en julio de 2025 para darle lugar a otro jugador que tampoco rindió. El entrenador podría pedir terminar su cesión antes de tiempo.

Cristian Calderon en América|Adrian Macias/Adrian Macias

Si bien el préstamo establecido por Chicote Calderón al Necaxa era hasta el final del Clausura 2026, las ‘Águilas’ podrían interrumpir esa cesión en el corto plazo, según indicaron distintos reportes. De todos modos, los ‘Rayos’ tienen una opción de compra por el futbolista que supo ganar 4 títulos con el América.

El jugador al que reemplazaría si Cristian Calderón regresa al América

Con 4 títulos y siendo muy querido, Chicote Calderón podría regresar al América y, en ese contexto, relegar a Ralph Orquín a salir de la institución luego de no haber tenido un gran nivel en el Apertura 2025. En ese marco, la continuidad de este último seguramente tenga que ver con el regreso (o no) del futbolista de 28 años con pasado en Atlas y Chivas, entre otros.

Los números de Cristian Calderón en el Club América

Según lo que informó el sitio BeSoccer, el cual se especializa en estadísticas de jugadores, los números de Cristian Calderón en el Club América son los siguientes: