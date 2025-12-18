Los juegos en los que se jugarán HOY jueves 18 de diciembre de la LMP, Liga Mexicana del Pacífico

Este jueves 18 de diciembre de 2025 continuan las acciones de las series actuales en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, con una cartelera que puede tener impacto directo en la parte alta del standing. La atención está puesta en la pelea por el liderato, luego de que Tomateros de Culiacán cediera terreno tras perder los dos primeros juegos de la serie ante Charros de Jalisco.

La jornada presenta cinco encuentros: Charros recibe a Tomateros a las 7:30 de la noche con Luis Payán frente a Aldo Montes; Tucson se mide a Venados a las 8:00 PM con Mark Simon ante Braulio Torres-Pérez; Algodoneros enfrenta a Cañeros a las 8:30 PM con Domingo Acevedo contra Darel Torres; Jaguares se enfrenta a Naranjeros en el mismo horario con Robert Dugger y Omar Cruz como abridores probables; mientras que Águilas visita a Yaquis a las 9:30 PM con Valente Bellozo frente a Fernando Sánchez.

En el standing Tomateros se mantiene en la cima con marca de 32-22 (.593), aunque Naranjeros, Jaguares y Yaquis los siguen muy de cerca, todos con récord de 31-22 (.585), a solo medio juego de distancia. Charros y Cañeros comparten la quinta y sexta posición con 29-24, aún con margen para acercarse a los primeros puestos en el cierre de la jornada.

El escenario abre la puerta a un posible cambio en el liderato en la LMP

Si Tomateros vuelve a caer en Jalisco y Naranjeros o Yaquis consiguen la victoria, la cima de la liga podría modificarse esta misma noche. En contraste, Charros atraviesa un buen momento tras registrar marca de 4-1 en sus últimos cinco juegos, una racha que los ha impulsado en la tabla.

En la parte baja, Algodoneros, Venados y Tucson continúan rezagados, separados del resto del pelotón y enfrascados en una lucha directa por evitar el último lugar de la clasificación. La jornada de este jueves es clave, no solo cierra series, sino que también puede redefinir el panorama rumbo a la recta final del calendario.