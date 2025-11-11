Los jugadores uruguayos de la Liga MX que jugarán contra México

El duelo entre México y Uruguay en la última Fecha FIFA del año tendrá un marcado sabor a Liga MX. La Selección Charrúa, que visitará nuestro país el 15 de noviembre, incluyó en su convocatoria a seis futbolistas que actualmente militan en el futbol azteca, demostrando la creciente influencia del balompié mexicano en el mercado sudamericano.

El América será el club más representado con tres elementos, el extremo Brian Rodríguez, el delantero Rodrigo Aguirre y el defensa Sebastián Cáceres. Completan la nómina Juan Manuel Sanabria de Atlético de San Luis, Santiago Homenchenko de Querétaro y Santiago Melé con Monterrey.

Te puede interesar: ¿Cuántos días llevaba "Chicharito" sin anotar con Chivas en Liga MX?

Estos son los convocados de Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de noviembre 📋 pic.twitter.com/mu66WfF0Ay — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2025

Duelo con sabor a Liga MX

Esta convocatoria refleja la buena temporada que estos jugadores han tenido en el Apertura 2025, especialmente los representantes azulcremas, quienes han sido piezas clave en el equipo que finalizó entre los primeros seis lugares de la tabla general.

Para el técnico del combinado nacional, Javier Aguirre, este partido representará un examen contra un rival de calidad que además contará con varios futbolistas que conocen perfectamente el estilo del fútbol mexicano como Federico Viñas y Maximiliano Araujo y de talla internacional. Los uruguayos llegan con figuras de talla mundial como Rodrigo Bentancourt y Ronald Araujo, pero la presencia de estos seis elementos añadirá un condimento especial al enfrentamiento.

El encuentro en el Estadio TSM, casa de Santos en Torreón, marcará el cierre del año para el Tri, que busca terminar con buen sabor de boca antes de enfocarse por completo en la preparación para el Mundial 2026.

Te puede interesar: CONFIRMADO: esta es la fecha en la que volverá a jugar México en la próxima fecha FIFA