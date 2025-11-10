deportes
CONFIRMADO: esta es la fecha en la que volverá a jugar México en la próxima fecha FIFA

La Selección Nacional de México se prepara para jugar la Copa Mundial de la FIFA y tiene dos duelos de preparación

Diego Gonzalez
Selección Azteca
La Selección Nacional de México se prepara para jugar la Copa Mundial 2026 que lo tendrá como uno de los países organizadores junto con Canadá y los Estados Unidos, este último albergando la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA el próximo 19 de julio de 2026 . Y en ese sentido, ya está confirmada la fecha en la que volverá a jugar el equipo de Javier Aguirre.

Mientras que Armando González es uno de los nuevos citados del ‘Vasco’ Aguirre en México , el próximo rival de la Selección Mexicana será Uruguay y el duelo será el sábado 15 de noviembre. Apenas tres días después (18 de noviembre) jugará frente a Paraguay para completar la Fecha FIFA del penúltimo mes del 2025. ¿Mostrará una mejor versión?

partidos-seleccion-mexicana-2025-fecha-rivales.jpg
X: Selección Mexicana
Selección Nacional de México

La Selección Mexicana está obligada a mostrar un mejor nivel

Seguramente el equipo dirigido por Aguirre buscará mostrar un mejor nivel a pesar de tener muchos lesionados y ausencias por bajo nivel o pocos minutos de juego. Sin embargo, realmente son partidos complicados porque son dos países sudamericanos que se clasificaron en las duras Eliminatorias Sudamericanas que tiene la Conmebol y mostraron buen desempeño.

Cabe destacar que en las dos Fechas FIFA previas (septiembre y octubre) el equipo mexicano no logró victorias. Primero que nada cayó por goleada ante su par de Colombia y luego empató con Ecuador, Corea del Sur y Japón. Sin dudas, un rendimiento muy por debajo de lo que se necesita para ganar un Mundial.

javier aguirre convocatoria sorpresas
Javier Aguirre, DT de México

Más detalles de la Fecha FIFA de noviembre para la Selección Nacional de México

El primero de los partidos de la Selección Mexicana será el sábado 15 de noviembre ante Uruguay, en el estadio Territorio Santos Modelo de Torreón, Coahuila. En ese lugar puede llegar a entrenarse Portugal o Países Bajos en el Mundial 2026 si les toca un grupo cercano a México.

Tres días después, precisamente el martes 18 de noviembre, la Selección Nacional de México tendrá otro partido muy importante y será nada menos que enfrentando a Paraguay. Pero esta vez será fuera del territorio nacional, ya que se dará en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Selección Mexicana
