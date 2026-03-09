Estrella de Egipto salva al Manchester City de quedar eliminado

Manchester City protagonizó una remontada de carácter en St James Park que le permite avanzar a los cuartos de final de la FA Cup. El equipo Sky blue dio vuelta a un partido donde había ido por detrás tras el tanto inicial de Harvey Barnes, y se impuso finalmente 3-1 gracias a un empate parcial de Savinho y a un doblete decisivo de Omar Marmoush.

¿Cómo fueron los goles del Manchester City contra el Newcastle?

El gol visitante llegó temprano, con Barnes en el 18' tras una buena maniobra ofensiva de Newcastle. La reacción del City comenzó antes del descanso, con una jugada desafortunada terminó en el empate de Savinho en el 39', lo que permitió al equipo de Pep Guardiola dar un paso adelante en la segunda mitad. Marmoush aprovechó esa inercia y marcó el 2-1 a los 47 minutos y sentenció con el 3-1 en el 65', ambos asistidos por Matheus Nunes, quien fue pieza clave en la circulación de balón.

¿Qué opina Pep Guardiola del triunfo del Manchester City sobre el Newcastle?

El técnico de Manchester City, Pep Guardiola, valoró la actuación del equipo y especialmente la capacidad de los jugadores rotados para mantener el nivel en una plaza complicada; por su parte, el entrenador de Newcastle, Eddie Howe, admitió que su equipo se fue apagando con el paso de los minutos y que la carga de partidos está pasando factura. El encuentro, disputado en el estadio St James' Park, deja a City con la moral alta y a Newcastle con la atención puesta en recuperar sensaciones en la liga y en competiciones europeas.

La victoria mantiene a Manchester City entre los candidatos a pelear por varios títulos esta temporada, mientras que Marmoush se confirma como una alternativa goleadora fiable cuando el equipo rota a sus habituales titulares. El doblete eleva además el debate sobre la profundidad de la plantilla sky blue y la capacidad de Guardiola para gestionar la acumulación de compromisos.

