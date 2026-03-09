Los números entre el Real Madrid y Manchester City en la UCL

En la Champions, hay enfrentamientos que aparecen una vez por década y otros que se sienten como cita anual. Real Madrid y Manchester City ya entraron en la segunda categoría: cada vez que se cruzan, el partido se juega con tensión de semifinal, ritmo de final y la sensación de que el ganador queda marcado como favorito.

Las números entre el Real Madrid y Manchester City en UEFA Champions League

El historial entre ambos en Champions League es prácticamente un espejo. En el cara a cara, Real Madrid y City llegan con 5 victorias por lado y 5 empates, además de un conteo de goles casi idéntico: 25 para el Madrid y 26 para el City. En pocas palabras: no hay dueño claro, solo capítulos intensos.

La serie también tiene una lectura moderna: cuando se han encontrado en fases de eliminación directa, el choque casi siempre deja drama. En los últimos años hubo marcadores abiertos, partidos con remontadas, y definiciones que se decidieron por detalles, incluyendo la eliminatoria de 2023/24 que se fue hasta los penales.

Y aunque el balance general es parejo, el trasfondo histórico también pesa. El Real Madrid llega como el club con más títulos en la competición (15, más reciente 2023/24), mientras que el City presume su corona más reciente en 2022/23, el trofeo que confirmó el proyecto de Guardiola en Europa.

Con esos números, la previa se explica sola: si el partido se mantiene en márgenes cortos, cualquier gol puede inclinar el tablero. Y si se abre, ambos tienen herramientas para convertirlo en ida y vuelta. Real Madrid vs Manchester City vuelve a ser lo que ya es: una eliminatoria que se siente como final adelantada.

