Los lesionados que tendrá el Barcelona de cara a El Clásico

A horas del Clásico en el Santiago Bernabéu, la balanza de las lesiones se inclina claramente hacía el lado merengue. Mientras el Real Madrid recupera a la mayoría de sus elementos, el Barcelona arrastra un preocupante listado de ausencias que condiciona su estrategia para el duelo más importante de la temporada.

El técnico Xabi Alonso cuenta con el regreso clave de Dani Carvajal, Ferland Mendy y Trent Alexander Arnold, además de Dean Huijsen, quienes superaron sus molestias físicas. Solo Antonio Rudiger y David Alaba permanecen en la enfermería, aunque el austriaco podría reintegrarse pronto.

En contraste, el club culé sufre bajas determinantes. Robert Lewandowski, Joan García, Raphinha y Dani Olmo se perderán el encuentro por lesiones musculares, unidas a las ausencias de larga duración de Gavi y el portero Marc André Ter Stegen. A esto se suma la suspensión del entrenador Hansi Flick, quien deberá dirigir desde las gradas tras ser expulsado en el juego pasado ante el Girona.

Aunque los catalanes recuperan a Frenkie de Jong y a Lamine Yamal, la merma ofensiva resulta especialmente preocupante. Sin Lewandowski ni Raphinha, la responsabilidad goleadora recaerá en Lamine Yamal y Ferran Torres, mientras el Madrid alinea a un Kylian Mbappé y a Jude Bellingham, ambos en un momento envidiable.

Este desequilibrio en las bajas podría definir el tramite del encuentro. Con el liderato en juego, el Barcelona deberá buscar soluciones creativas frente a un rival que llega casi a pleno rendimiento. La profundidad de las plantillas, ese factor siempre decisivo, hoy pesa más que nunca.

