Raúl Jiménez, con más asistencias que todos los mexicanos que han jugado en Premier League; ¿cuántas lleva?

Raúl Jiménez sigue destacándose en la Premier League con actuaciones sobresalientes. Su capacidad para generar juego lo ha colocado entre los mejores mexicanos en la historia de la liga.

Entrevista exclusiva con Raúl Jiménez previo a México vs Ghana

Y es que, más allá del poco impacto que ha tenido en la temporada actual en cuanto a goles se refiere, la realidad es que sus números en el apartado de asistencias no dejan de sorprender, pues de hecho ya supera a todos los futbolistas mexicanos que han pasado por la Premier en el pasado.

Raul Jimenez registra más asistencias (22) que todos los demas jugadores Mexicanos combinados que han hecho al menos una asistencia en toda la historia de la Premier League (18 Asistencias entre Chicharito, Guillermo Franco, Carlos Salcido, Edson Alvarez y Carlos Vela). pic.twitter.com/WzZ7DaVJqE — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) October 25, 2025

¿Dónde juega Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez juega actualmente en el Fulham FC de la Premier League inglesa. Desde su llegada al club, se ha convertido en uno de sus delanteros más importantes. Además de su desempeño en el Fulham, sigue siendo una pieza clave en la Selección Mexicana. Su presencia en Europa mantiene su nivel competitivo y visibilidad internacional.

¿Cuántas asistencias ha hecho Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez se ha consolidado como uno de los mejores mexicanos en la Premier League. Hasta ahora, suma 22 asistencias, récord entre los jugadores de su país en la liga. Su cifra supera la combinación de todos los demás mexicanos que han dado al menos un pase de gol. Chicharito, Guillermo Franco, Carlos Salcido, Edson Álvarez y Carlos Vela suman juntos 18 asistencias en total.

¿Cuántos años tiene Raúl Jiménez?

Raúl Jiménez nació el 5 de mayo de 1991 en Tepeji, Hidalgo, México. Actualmente tiene 34 años y se mantiene como uno de los delanteros mexicanos más destacados en Europa. A lo largo de su carrera ha jugado en clubes importantes como América, Atlético de Madrid, Wolverhampton y Fulham. Su experiencia y trayectoria lo han consolidado como un referente del fútbol mexicano, por lo que seguramente formará parte de la convocatoria del Tri rumbo a la próxima Copa del Mundo.

