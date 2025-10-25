deportes
El mexicano que fue protagonista en la en la paliza de Blue Jays ante Dodgers

Alejandro Kirk logró conectar un jonrón en el primer Juego de la Serie Mundial en El Rogers Centre

Sebastian Cortés
Home Run Azteca
El mexicano Alejandro Kirk dejó su huella en la Serie Mundial desde su primer turno se mostró motivado, conectando un jonrón, produciendo dos carreras y anotando tres veces, convirtiéndose además en el primer mexicano en pegar un cuadrangular en un Clásico de Otoño.

Los Toronto Blue Jays no dejaron dudas y dominaron a los Los Ángeles Dodgers, que eran favoritos en el Juego 1, imponiéndose 11-4 en el Rogers Centre. La novena dirigida por Dave Roberts se encontró con un equipo inspirado, que vino de atrás y dejó claro que el bicampeonato no será fácil de alcanzar.

Con una ofensiva imparable y momentos de lujo en el diamante, Toronto se coloca en ventaja 1-0 y demuestra que el campeón vigente tendrá que redoblar esfuerzos si quiere retener su título en esta Serie Mundial 2025. Mostrando un bateo de locura,

El segundo juego de la Serie Mundial está programado para arrancar a las 18:00 horas (centro de México) desde el Rogers Centre en Toronto, Canadá, donde los Blue Jays buscan afianzarse en el segundo encuentro, escenario en el que no se encontraban desde hace 32 años.

Yamamoto será el elegido para darle esperanza a los angelinos, y por parte de los azulejos, Guasman tratará de detener una ofensiva lastimada en busca de empatar la Serie Mundial 2025.

