Estos son los máximos goleadores del mundo en lo que va del 2025

En una temporada donde los delanteros top del mundo la están rompiendo en Europa, Kylian Mbappé se afianza como el máximo goleador del mundo en lo que va del 2025. El astro francés del Real Madrid acumula 51 goles, manteniendo una ventaja mínima sobre el inglés Harry Kane del Bayern Munich, quien lo sigue de cerca con 50 dianas.

La competencia por el título de artillero global se mantiene electrizante. El noruego Erling Haaland con el Manchester City ocupa la tercera posición con 43 anotaciones, mientras que Lionel Messi del Inter Miami completa el cuadro de honor con 41, demostrando que a sus 38 años sigue siendo capaz de competir con la elite.

Con aproximadamente ocho semanas por disputarse antes del cierre del año, esta carrera promete definirse en los últimos encuentros. Mbappé y Kane, separados por un solo tanto, libran un duelo particular que trasciende las ligas domésticas, mientras el galo domina en España, el inglés hace lo propio en Alemania.

Lo más notable es el ritmo de producción, ya que los cuatro superan la marca de los 40 goles en menos de diez meses, cifras que reflejan la era ofensiva que vive el fútbol moderno. Para Messi, especialmente, mantenerse en esta lista junto a jugadores significativamente más jóvenes representa una hazaña que solo él puede mantener.

La definición se jugará en múltiples frentes, con Champions League, ligas nacionales y, para Messi, los playoffs de la MLS. Quien levante este simbólico título deberá demostrar consistencia hasta el último instante en diciembre.

