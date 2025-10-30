¡Listos para el MUNDIAL! Canterano de Chivas le da el TRIUNFO a México previo a la Copa del Mundo

La Selección Mexicana ya se encuentra lista para disputar la Copa del Mundo. Este jueves 30 de octubre, el equipo dirigido por Carlos Cariño vio actividad en su último juego de preparación rumbo al Mundial Sub-17 con sede en Qatar, competencia que arranca el próximo lunes 3 de noviembre.

Con un solitario gol de Gael García al minuto 61, el conjunto azteca se hizo de la victoria ante Tayikistán, compromiso disputado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Anotando en el juego amistoso, el canterano de Chivas se coloca como uno de los referentes de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de categorías inferiores al ser el capitán del equipo.

Actualmente, Gael García no ha debutado con el Club Deportivo Guadalajara, no obstante, ya entrena con el primer equipo y el Mundial Sub-17 es una buena prueba para catapultarse en el ‘Rebaño Sagrado’ dirigido por Gabriel Milito.

Calendario de México en el Mundial Sub-17

En Qatar 2025, la Selección Mexicana comparte el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, teniendo el debut en el certamen internacional el próximo martes 4 de noviembre ante la escuadra de Asia.

“Son grandes rivales. La verdad, creo que ellos también están trabajando con un objetivo. Nosotros tratamos de enfocarnos en lo que vamos a hacer, en trabajar día a día. Ahora que vamos a República Checa, van grandes jugadores, grandes compañeros, así que creo que nos irá muy bien”, dijo García en entrevista para la FIFA.

A lo largo de la historia, México ya cuenta con dos títulos de Copa del Mundo Sub-17, mismos que fueron obtenidos en 2005 y 2011.

