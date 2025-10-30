deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡Listos para el MUNDIAL! Canterano de Chivas le da el TRIUNFO a México previo a la Copa del Mundo

Con un solitario gol de Gael García, la Selección Mexicana dirigida por Carlos Carño obtuvo la victoria ante Tayikistán antes del Mundial de Qatar 2025

Escudo de la Selección Mexicana
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Compartir

La Selección Mexicana ya se encuentra lista para disputar la Copa del Mundo. Este jueves 30 de octubre, el equipo dirigido por Carlos Cariño vio actividad en su último juego de preparación rumbo al Mundial Sub-17 con sede en Qatar, competencia que arranca el próximo lunes 3 de noviembre.

Te puede interesar: ¡En CAÍDA LIBRE! Pumas vuelve a DESCENDER en el Ranking de Concacaf

Con un solitario gol de Gael García al minuto 61, el conjunto azteca se hizo de la victoria ante Tayikistán, compromiso disputado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Anotando en el juego amistoso, el canterano de Chivas se coloca como uno de los referentes de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de categorías inferiores al ser el capitán del equipo.

Actualmente, Gael García no ha debutado con el Club Deportivo Guadalajara, no obstante, ya entrena con el primer equipo y el Mundial Sub-17 es una buena prueba para catapultarse en el ‘Rebaño Sagrado’ dirigido por Gabriel Milito.

Calendario de México en el Mundial Sub-17

En Qatar 2025, la Selección Mexicana comparte el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, teniendo el debut en el certamen internacional el próximo martes 4 de noviembre ante la escuadra de Asia.

“Son grandes rivales. La verdad, creo que ellos también están trabajando con un objetivo. Nosotros tratamos de enfocarnos en lo que vamos a hacer, en trabajar día a día. Ahora que vamos a República Checa, van grandes jugadores, grandes compañeros, así que creo que nos irá muy bien”, dijo García en entrevista para la FIFA.

A lo largo de la historia, México ya cuenta con dos títulos de Copa del Mundo Sub-17, mismos que fueron obtenidos en 2005 y 2011.

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: La DECISIÓN de Pumas con Efraín Juárez como su DT

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Oscar Rodríguez

Autor / Redactor

Oscar Rodríguez

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×