¡ÚLTIMA HORA! Joya del futbol mexicano ya tendría precio ante una posible salida de su club

Gilberto Mora, canterano de los Xolos de Tijuana, ha sorprendido a todos. Desde su debut bajo el mando del exentrenador nacional Juan Carlos Osorio, ha demostrado una calidad con el balón poco común en jugadores de su edad.

Tras su debut contra Santos el 18 de agosto de 2024, en el Apertura 2024, Mora ha escalado rápidamente hasta convertirse en figura de la Selección Mexicana, con tan solo 17 años. Su presentación oficial con el Tri fue durante la pasada Copa Oro, el 28 de junio de 2025, frente a Arabia Saudita, donde México venció 2-0 avanzando a semifinales del torneo.

La joven promesa mexicana brilló en el reciente Mundial Sub-20, siendo titular en la mayoría de los encuentros disputados en Chile. México fue eliminado por Argentina al perde 2-0 en los cuartos de final.

¿Cuál es su precio?

Después de su destacada actuación internacional, varios clubes de alto nivel han mostrado interés en el jugador. De acuerdo con Transfermarkt, el valor de Mora ronda los 5.2 millones de dólares.

Distintos medios señalan que Xolos buscaría una cifra no menor a 30 millones de pesos para dejar salir a su joya fronteriza. Nadie ha levantado tanto el ánimo del futbol mexicano rumbo al Mundial de 2026 como Gilberto Mora, quien porta el estandarte de figura del futuro nacional.

Cabe recordar que el mediocampista no podrá incorporarse a una liga europea hasta cumplir la mayoría de edad, aunque varios equipos ya lo siguen de cerca en sus partidos amistosos y en las competencias internacionales.