Las personas que superan cierta cantidad de años han comenzado a notar cómo el ejercicio se vuelve parte de su día a día no solo porque les ayuda a pasar tiempo de calidad consigo mismos, sino también porque distintos ejercicios ayudan a que su movilidad sea más clara y eficaz.

En ese sentido, existen personas que superan los 50 años de edad y que han comenzado a hacer rutinas por demás interesantes. Ante ello, expertos en la materia han dado a conocer los mejores 3 ejercicios que puedes realizar y que son de alto rendimiento de acuerdo a tu edad.

¿Cuáles son los mejores ejercicios de alto rendimiento para las personas de 50 años?

Press de barra y rodillas: El portal Men’s Health España menciona que este es uno de los mejores ejercicios para la zona alta del cuerpo, por lo que es importante para las personas de 50 años o más e, incluso, se puede realizar si es que cuentas con alguna lesión en tu cuerpo.

El portal Men’s Health España menciona que este es uno de los mejores para la zona alta del cuerpo, por lo que es importante para las personas de 50 años o más e, incluso, se puede realizar si es que cuentas con alguna lesión en tu cuerpo. Flexiones y sentadillas hindúes: Se trata de una combinación para el tren superior e inferior en el que se aplica un elevado rango de movimiento fluido, por lo que, entre sus ventajas, ayuda a desarrollar distintas partes del tiempo como los hombros, la columna vertebral, las calaveras, los tríceps y el pecho.

Después de los 50 años es fundamental hacer #ejercicios de #fuerza para ganar masa muscular y poder tener una vejez más #saludable Empieza hoy mismo y avanza paulatinamente hasta ganar #musculatura #salud #vejez pic.twitter.com/ADajC5AqyM — Miguel Mayo (@mayogastro) July 12, 2025

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Correr en sprint: Expertos consideran que la aceleración es uno de los ejercicios más subestimados que, a su vez, genera un impacto importante en el cuerpo de las personas que ya superan los 50 años de edad. Bajo este contexto, el entrenador Courtney Fearon considera que estos sprints son más un entrenamiento de fuerza que un ejercicio cardiovascular.

¿Cuál es la importancia de la dieta para las personas que hacen ejercicio?

Si tienes 50 años o más y tu deseo es perder esos kilos de más que tienes en el cuerpo, considera que la dieta es parte fundamental para lograr este objetivo, motivo por el cual luce necesario combinar una buena alimentación con entrenamiento de fuerza.