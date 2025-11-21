Estos son los mejores partidos de la historia entre América y Monterrey

Uno de los dos encuentros (Cruz Azul vs Chivas) que ya tienen confirmado su cruce en los cuartos de final, tiene una historia reciente que ha dado múltiples enfrentamientos de alto nivel. Por ello, estos tres encuentros refrescarán la memoria de ambas aficiones y en general de los seguidores de la Liga BBVA MX. Por ello, estos son los 3 mejores encuentros entre América y Monterrey.

¿Cuáles son los mejores partidos en la historia entre América y Monterrey?

La última vez que se enfrentaron en una liguilla fue directamente en la final del futbol mexicano. En ese Apertura 2024, las águilas consiguieron su tan presumido tricampeonato. El marcador fue de 3-2 global para cerrar una de las historias más gloriosas de una franquicia en la era moderna del balompié mexicano.

América 2-4 Rayados en penales - (Final Apertura 2019)

Uno de los encuentros más polémicos de la última época se dio en esta eliminatoria. Mucho se habló de un arbitraje que perjudicó al América, pero tras un 2-2 en el marcador global, todo se definió desde el manchón penal. Allí los Rayados consiguieron el que es su último trofeo de liga, en la que fue una final navideña que se disputó el 26 y el 29 de diciembre.

Rayados 2-3 América - (Clausura 2009)

Con uno de esos partidos que golpean la nostalgia, este encuentro recuerda a jugadores de alto nivel que ofrecieron un encuentro lleno de emociones. Aldo De Nigris adelantó a Monterrey, Ismael Rodríguez igualó la pizarra pero cinco minutos después... un tal Humberto Suazo le devolvió la ventaja a los regios.

Ya en la segunda parte, Salvador Cabañas puso el 2-2 que parecía definitivo… hasta que el propio paraguayo le dio el triunfo a las águilas con un tanto al minuto 90. Con esto se concretó uno de esos juegos de culto, disputado en el ya inexistente Tecnológico de Monterrey.

América 5-4 Rayados en penales - (Final de Copa MX 63-64)

Y trasladándose a una era totalmente distinta en el futbol mexicano y mundial, estos clubes jugaron la final de la Copa MX. Los minutos reglamentarios terminaron con empate a un tanto. Sin embargo, los penales se convirtieron en una oda a las emociones deportivas, donde los azulcremas consiguieron su tercera Copa MX de toda su historia.