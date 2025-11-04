OJO: estos son los cambios con los que se jugará la Liguilla del Apertura 2025

La primera fase de la Liga BBVA MX está cerca de llegar a su fin y varios equipos aún tienen posibilidades de pelear por el liderato del Apertura 2025 . Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, en TV Azteca te contaremos cómo es el formato de la fase final del futbol mexicano, además de nombrarte a los equipos clasificados a falta de una jornada.

Así es el formato de la Liguilla y Play-In del Apertura 2025

Play-In

Si bien es cierto que años atrás eran ocho los equipos clasificados de forma directa a la fase final del torneo mexicano, en la actualidad solamente seis clubes tendrán su lugar asegurado en la Liguilla. El resto de equipos, jugarán el famoso Play-In, instancia que varios equipos aún pueden alcanzar a falta de jugarse la Jornada 17 .

Previo al inicio de la Liguilla se juega el Play-In, repartidos en dos partidos: uno entre el séptimo y octavo lugar (el ganador avanza como el séptimo clasificado). Mientras que el perdedor de este duelo se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre el lugar 9 y 10 de la tabla general para disputar el último boleto para ingresar a la Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR:



Liguilla

La Liguilla ha sufrido cambios menores, pues se mantiene el formato de partido ida y vuelta, cerrando en casa el equipo mejor posicionado en la tabla general. Además, el equipo que se encuentre en el lugar más alto de la tabla tendrá la posibilidad de avanzar a la siguiente fase en caso de que exista empate. Este último criterio solamente no es aplicable durante la final.

Los equipos que ya están clasificados de forma directa a la Liguilla

Hasta el momento, son 5 los equipos que ya tienen asegurada su presencia en la Liguilla del Apertura 2025: Cruz Azul, América, Chivas, Toluca, Tigres y Monterrey. Por otra parte, los clubes que pelearán por ingresar al Play-In en la última jornada son: Necaxa, Tijuana, Juárez, Pumas, Pachuca, Atlético de San Luis y Atlas.