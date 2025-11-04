deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

OJO: estos son los cambios con los que se jugará la Liguilla del Apertura 2025

Este es el formato que tendrá la Liguilla del Apertura 2025, con algunos cambios respecto a los años anteriores. Conoce todas las novedades

El formato de la Liguilla del Apertura 2025
TV Azteca
El formato de la Liguilla del Apertura 2025
Rodrigo Acuña
Liga MX
Compartir

La primera fase de la Liga BBVA MX está cerca de llegar a su fin y varios equipos aún tienen posibilidades de pelear por el liderato del Apertura 2025 . Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, en TV Azteca te contaremos cómo es el formato de la fase final del futbol mexicano, además de nombrarte a los equipos clasificados a falta de una jornada.

Así es el formato de la Liguilla y Play-In del Apertura 2025

Play-In

Si bien es cierto que años atrás eran ocho los equipos clasificados de forma directa a la fase final del torneo mexicano, en la actualidad solamente seis clubes tendrán su lugar asegurado en la Liguilla. El resto de equipos, jugarán el famoso Play-In, instancia que varios equipos aún pueden alcanzar a falta de jugarse la Jornada 17 .

Tigres apertura 2025

Previo al inicio de la Liguilla se juega el Play-In, repartidos en dos partidos: uno entre el séptimo y octavo lugar (el ganador avanza como el séptimo clasificado). Mientras que el perdedor de este duelo se enfrentará al ganador del enfrentamiento entre el lugar 9 y 10 de la tabla general para disputar el último boleto para ingresar a la Liguilla.

TE PUEDE INTERESAR:

Liguilla

La Liguilla ha sufrido cambios menores, pues se mantiene el formato de partido ida y vuelta, cerrando en casa el equipo mejor posicionado en la tabla general. Además, el equipo que se encuentre en el lugar más alto de la tabla tendrá la posibilidad de avanzar a la siguiente fase en caso de que exista empate. Este último criterio solamente no es aplicable durante la final.

Santos Apertura 2025 Liga MX

Los equipos que ya están clasificados de forma directa a la Liguilla

Hasta el momento, son 5 los equipos que ya tienen asegurada su presencia en la Liguilla del Apertura 2025: Cruz Azul, América, Chivas, Toluca, Tigres y Monterrey. Por otra parte, los clubes que pelearán por ingresar al Play-In en la última jornada son: Necaxa, Tijuana, Juárez, Pumas, Pachuca, Atlético de San Luis y Atlas.

Club América
Cruz Azul
Rayados del Monterrey
Tigres de la UANL
Toluca FC
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

×
×