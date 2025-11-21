Estos son los mejores partidos de la historia entre Cruz Azul y Chivas

Dos de los cuatro encuentros (a falta de definir los dos clubes clasificados vía Play-In) de cuartos de final ya tienen cruces confirmados y uno de ellos es entre Cruz Azul y Chivas. Dos de los llamados equipos grandes se cruzan después de muchos años sin verse en fases finales. Por ello, es un excelente momento de recordar 3 de sus mejores partidos a lo largo de la historia.

¿Convocaron a Acevedo solo para vender boletos? | DeporTV

Te puede interesar - David Medrano lo confirma... este día comenzarán los cuartos de final del Apertura 2025.

Te puede interesar - ¿Hay cambios para jugar la liguilla de este torneo?

¿Cuáles son los mejores partidos de la historia entre Cruz Azul y Chivas?

Como se comentó, en tiempos recientes no hay registro de enfrentamientos en liguillas, pues la última vez que se encontraron fue en el Apertura 2006. En aquella ocasión, Chivas avanzó con global de 4-2 y después se coronó, ganándole la final al Toluca. Pero estos son tres de los cruces más representativos en la historia de esta rivalidad.

Chivas 3-3 Cruz Azul - (Clausura 2009)

Ese torneo tuvo una apertura de locura con este encuentro disputado en la cancha del Estadio Jalisco. Las Chivas se adelantaron con dos tantos de Carlos Ochoa, sin embargo los celestes no permitieron que ese 17 de enero se convirtiera en humillación. Cruz Azul le dio la vuelta antes de los primeros 45’ y el Guadalajara consiguió el empate con gol de Sergio Ponce. Por La Máquina marcó Jaime Lozano, autogol de Patricio Araujo y el tercero llegó vía Alejandro Vela.

Chivas 5-5 Cruz Azul - (Reclasificación Clausura 2003)

Una de las volteretas más impresionantes en la historia de las fases finales la consiguió el Rebaño Sagrado. En un México donde se jugaba la fase regular por grupos de 4, ambos se metieron a la repesca. En el encuentro de ida los celestes golearon 4-1 con tantos de Juan Carlos Cacho (x2), Alejandro Corona y Francisco Palencia… mientras que el descuento llegó vía Omar Bravo.

Pero en la vuelta, tras un tanto del propio Paco Palencia (en ese momento global de 5-1), el Guadalajara metió cuatro goles que les clasificó a la liguilla del futbol mexicano. Los tantos de la heroica llegaron vía Joel Sánchez, Omar Bravo, Johnny García y Jair Gamboa.

Gracias al empate a cinco tantos, Chivas avanzó por mejor puntaje en la tabla general, hicieron 31 puntos y Cruz Azul solamente 24.

Chivas 4-3 Cruz Azul - (Clausura 2004).

En una época donde el Jalisco vibraba con el futbol de los rojiblancos, los celestes siempre llegaban a plantarse como uno de los grandes del circuito nacional. En aquella Jornada 13 desfilaban estrellas de la talla de Adolfo Bautista y César Delgado, quienes guiaron a sus equipos a una batalla de titanes. El Chelito marcó doblete y Marcelo Delgado puso el tercero de Cruz Azul, sin embargo los tantos del Negro Sandoval, otra anotación de Ramón Morales y dos goles del Bofo hicieron que Guadalajara se llevara las tres unidades.