¿Sin minutos y al Mundial? El delantero que no juega con su club y al que la Selección Mexicana le hace un guiño

Henry Martín volvió a ponerse la verde, pero no por convocatoria. El delantero del Club América fue una de las figuras estelares en la presentación oficial del nuevo jersey de México para el Mundial 2026 , evento organizado por Adidas, marca que patrocina tanto al jugador como a la Selección Nacional.

El atacante yucateco, que no atraviesa su mejor momento con las Águilas, pero acaparó reflectores en el lanzamiento del uniforme inspirado en el calendario azteca y los colores tradicionales de la bandera mexicana. Su presencia generó ruido en redes sociales, donde los aficionados se preguntaron si su aparición fue una pista de un posible regreso al Tri o simplemente parte de una estrategia comercial.

América, protagonista en la presentación

Henry no fue el único azulcrema en robar cámara, por el reciente acuerdo entre Adidas y el Club América, varios futbolistas del conjunto de Coapa también formaron parte del evento, entre ellos Isaías Violante, Ramón Juárez e Israel Reyes, este último uno de los elementos más constantes en las convocatorias del técnico Javier Aguirre.

La presencia de jugadores del América refuerza la relación entre la marca alemana y dos de sus principales escaparates, el club más popular del país y la Selección Mexicana. Para Adidas, la campaña apunta a unir símbolos de identidad nacional con figuras mediáticas del futbol mexicano, y Henry Martín encaja perfecto en ese perfil.

México, listo para probar su nueva piel en amistosos rumbo al Mundial de 2026

Mientras tanto, el Tri se prepara para sus próximos compromisos internacionales, donde estrenará esta nueva indumentaria, el primer encuentro será ante Uruguay, el sábado 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona de Torreón, una auténtica prueba de fuego para los dirigidos por Javier Aguirre. El reto será enorme, especialmente en el mediocampo, donde deberán contener al capitán charrúa Federico Valverde y a toda la potencia sudamericana.

El segundo compromiso será frente a Paraguay, el martes 19 de noviembre desde el Alamodome de Texas, a las 19:30 horas (centro de México). Ambos duelos servirán para que el cuerpo técnico observe a nuevos jugadores ante las bajas que presentará el Tricolor y defina quiénes podrían ganarse un lugar rumbo al Mundial 2026.