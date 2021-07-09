Los partidos más atractivos de la Copa Oro

La Selección Azteca buscará defender la corona de la Copa Oro en la edición 2021 del torneo de selecciones más importante de la región. El combinado nacional quiere la revancha luego de caer en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante el acérrimo rival, Estados Unidos.

La escuadra dirigida por Gerardo "Tata" Martino debutará este sábado ante su similar de Trinidad y Tobago, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes, la App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com; además de enfrentar en la fase de grupos a Curazao y El Salvador.

Aquí te dejamos los partidos más importantes de la fase de grupos del certamen para que no te pierdas ningún detalle:

México vs Trinidad y Tobago

Sábado 10 de julio / 21:00 horas

El debut de la Selección Azteca en la Copa Oro. El equipo del “Tata” Martino se medirá a un viejo conocido del área con el cual ha tenido enfrentamientos duros en la Copa Oro o en eliminatorias mundialistas. En este encuentro, México buscará sus primeros tres puntos del certamen.

Qatar vs Panamá

Martes 13 de julio / 18:00 horas

El invitado de lujo, Qatar, jugará su primer duelo de la Copa contra Panamá, uno de los rivales más complicados del torneo. Panamá ha sido protagonista en las últimas ediciones del torneo, además disputó su primer mundial en Rusia 2018, por lo que tiene la mirada puesta en Qatar 2022.

México vs Curazao

Miércoles 18 de julio / 20:30 horas

El segundo partido será para la Selección Azteca en la que buscará amarrar el boleto a la siguiente ronda. Después del resultado frente a Trinidad y Tobago, este partido será clave en las aspiraciones del cuadro nacional.

Panamá vs Honduras

Sábado 17 de julio / 20:30 horas

Dos de las selecciones más fuertes del área se miden en la búsqueda del boleto a la siguiente ronda. Ambas aspiran con llegar lo más lejos y ser el “Caballo Negro” de esta edición, sin quitar el objetivo en la Copa del Mundo del próximo año.

Estados Unidos vs Canadá

Domingo 18 de julio / 16:00 horas

El equipo de las “barras y las estrellas” es candidato al título y más con la motivación de haber vencido a la Selección Azteca en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf hace algunas semanas. Estados Unidos se medirá en la fase de grupos a una Canadá liderada por el jugador del Bayern Munich, Alphonso Davies, lo que la hace muy peligrosa para cualquier rival, partido que podrás disfrutar EN EXCLUSIVA por aztecadeportes.com

México vs El Salvador

Domingo 18 de julio / 21:00 horas

La Selección Azteca cierra su fase de grupos ante El Salvador. En este encuentro el equipo mexicano tratará de finalizar con victoria la primera ronda antes de disputar una fase final.

Honduras vs Qatar

Martes 20 de julio / 20:00 horas

El último partido de la fase de grupos de la Copa Oro cerrará con una de las candidatas a dar la sorpresa como Honduras en contra del invitado Qatar.