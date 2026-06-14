Los partidos que se jugarán HOY en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las acciones de la Jornada 1 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúan y la magia del torneo más importante del planeta vuelve a pisar territorio mexicano este domingo 14 de junio.

Tras un arranque de alarido que ya nos dejó los primeros gritos de gol del certamen, la atención se centra ahora en el Grupo F, Aunque la cartelera internacional nos regala cuatro platillos futbolísticos este domingo, los reflectores en nuestro país apuntan directamente a la Sultana del Norte.

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¿Qué partidos se juega hoy en México?

El majestuoso Estadio Monterrey (Estadio BBVA) está listo para vibrar con su primer duelo mundialista. El imponente recinto regiomontano será el escenario donde la frialdad y el orden táctico de Suecia chocarán de frente contra la garra, la velocidad y el corazón de Túnez. Ambos combinados saben que, en una fase de grupos tan cerrada, perdonar en el debut está prohibido.



Partido: Suecia vs Túnez (Grupo F - Jornada 1)

Suecia vs Túnez (Grupo F - Jornada 1) Sede: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León Horario: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México)

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Prónostico Suecia vs Túnez

En el Estadio Monterrey, el clima podría jugar su propio partido. Suecia intentará dominar imponiendo su imponente físico, el juego aéreo y su característico orden táctico. Túnez, por su parte, suele ser un equipo sumamente rocoso, que prioriza cerrar los espacios, desesperar al rival y buscar su oportunidad a través de la táctica fija o un latigazo al espacio.



El Pronóstico: Se espera un duelo muy trabado, de mucho roce en la mitad de la cancha y probablemente con pocas ocasiones claras de gol. La balanza se inclina ligeramente a favor de los escandinavos debido a su fortaleza en el juego aéreo, que suele ser la llave para abrir defensas tan cerradas.

Se espera un duelo muy trabado, de mucho roce en la mitad de la cancha y probablemente con pocas ocasiones claras de gol. La balanza se inclina ligeramente a favor de los escandinavos debido a su fortaleza en el juego aéreo, que suele ser la llave para abrir defensas tan cerradas. Marcador probable: Suecia 1-0 Túnez

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