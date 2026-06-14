¡HISTÓRICO! Curazao anota su primer gol en una Copa del Mundo frente a una potencia mundial

Transcurría el minuto 21 del encuentro entre Alemania y Curazao cuando la historia del fútbol cambió para siempre. Si bien los germanos tomaron ventaja desde muy temprano, al minuto 6, gracias a un espectacular gol de Felix Nmecha, el guion del partido dio un giro inesperado. Contra todo pronóstico, Curazao no solo sorprendió a su rival, sino que dejó atónito al mundo entero: tras una serie de rebotes en el área, Livano Comenencia conectó un zurdazo imparable desde el borde del área grande que venció la estirada de Manuel Neuer. Este tanto no solo significó el empate parcial, sino que escribió un hito imborrable al convertirse en el primer gol en la historia de la selección de Curazao en una Copa del Mundo.

What it means for us… pic.twitter.com/PaZL4LTBgt — Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 14, 2026

Es importante destacar el presente de la figura del momento: Livano Comenencia, el mediocampista que silenció al estadio, actualmente milita en el Feyenoord de la Eredivisie, equipo donde ha demostrado la calidad técnica y la visión de juego que hoy lo llevaron a marcar este histórico gol mundialista.

Aún queda mucho camino por recorrer en el encuentro, y Curazao ha dejado claro que su intención no es solo participar, sino dar la campanada. El equipo caribeño mantiene la ambición de rescatar un punto o incluso buscar la victoria ante una Alemania que luce paralizada y sin respuestas tras el inesperado impacto de su rival.

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