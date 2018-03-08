La Fórmula E combate los males del mundo

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La Fórmula E vuelve oficialmente a México y lo hace de la mano de Azteca Deportes, devolviendo al país uno de los eventos más espectaculares del automovilismo mundial.
En este episodio, el comentarista y narrador deportivo Carlos Guerrero ‘Warrior’ cambia el estadio por el circuito para vivir de cerca la energía de la Fórmula E.
En este episodio conversamos con Dan Ticktum, piloto británico de Cupra Kiro, sobre su visión de la Fórmula E, los retos que enfrenta la categoría rumbo a la temporada 12 y su propia evolución dentro del campeonato.
En el primer episodio del podcast oficial de la Fórmula E, conversamos con Alberto Longo, cofundador y Chief Championship Officer de la categoría, sobre la evolución del campeonato, los desafíos de la temporada 12 y lo que viene para el futuro del automovilismo eléctrico.
Oliver Rowland del equipo de Nissan se lleva la victoria en el premio ePrix 13 Berlín.
Nick Cassidy gana ePrix 14 de Berlín y con este resultado queda cuarto en el campeonato de conductores; Oliver Rowland se corona campeón de la Fórmula E en Berlín. Oliver Rowland del equipo de Nissan se lleva la victoria en el premio de Berlín.
Dan Ticktum se llevó victoria en la ronda 12 de la temporada 2025 de la espectacular Fórmula E: revive los mejores momentos de la carrera en Jakarta
El piloto británico de Jaguar TCS Racing, Nick Cassidy, se llevó un importante triunfo en el E-Prix de Shangái de la Fórmula E este domingo 1 de junio.
Disfruta la emocionante ronda de clasificación del E-Prix de Shanghái en lo que es la Ronda 10 de la temporada 2025.
Disfruta la emocionante ronda de clasificación del E-Prix de Shanghái en lo que es la Ronda 11 de la temporada.