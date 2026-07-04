Los resultados de HOY viernes 3 de julio de los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Espectacular jornada de 16avos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con tres partidos que nos dejaron con una sensación tremenda a todos los aficionados del balompié. A primera hora, Mohamed Salah y Egipto tuvieron que ir hasta el manchón penal para eliminar a Australia, poco después, Cabo Verde vendió carísima su derrota en Miami ante Lionel Messi y compañía, finalmente, Colombia cumplió los pronósticos y eliminó a Ghana en un duelo en que lució Luis Díaz de manera pletórica.

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La justa veraniega no está dejando nada a la imaginación y como dice la sección de ''Al Extremo'' pero cambiandóle una palabra ''Mundial supera a la IA''. Nadie pensaba que los caboverdianos iban a poner contra las cuerdas al actual monarca del mundo y llevarlos hasta tiempos extras en Florida para que un cabezazo del 'Cuti' Romero salvara de un papelón a la Albiceleste.

Más temprano, nos despedimos del único representante de Asia (aunque este en Oceanía se elimina en Asia); Australia. Mohamed Salah fue más que ''The Socceroos'' en penales y así, los africanos se citarán con la Albiceleste en octavos de final. Para concluir, Colombia venció a Ghana y tendrá que verse las caras con una Suiza que llega enrachada.

Resultados de HOY viernes 3 de julio en los 16avos de final del Mundial 2026

Egipto 1 (4)- (2) 1 Australia

Argentina 3-2 Cabo Verde en tiempo extra

Colombia Ghana

Octavos de final del Mundial 2026