La Fecha y horario del Francia vs Paraguay, segundo partido de los octavos de final del Mundial 2026
Cruce imperdible desde Filadelfia, Kylian Mbappé y compañía saltan como favoritos ante una escuadra sudamericana que quiere dar otra campanada.
Uno de los candidatos al título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 salta al terreno de juego para medirse ante un combinado que no cree en nadie. Francia y Paraguay se verán las caras en el segundo duelo de los octavos de final y aunque parece ser que el combinado europeo es muy favorito, no podemos descartar a los pupilos de gustavo Alfaro tras lo visto en 16avos de final cuando eliminaron a la Selección de Alemania.
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Será este sábado 4 de julio en punto de las 3:00 pm desde la cancha de Filadelfia cuando se midan Kylian Mbappé y compañía ante Paraguay en un duelo que pinta imperdible. La Albirroja ya sabe lo que es eliminar a un poderoso en la presente Norteamérica 2026, mientras que, los dirigidos por Didier Dechamps querrán seguir perfectos e invictos en la justa veraniega.
Paraguay vs Francia por TV Azteca Deportes
Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes te trae lo mejor del Mundial 2026 y por ello, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS este cotejo por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com con un previo de 20 minutos, por lo que te esperamos desde las 2:40 pm en cualquiera de nuestras plataformas.
Así que ya lo sabes, acompaña a Christian Martinoli, Luis García y nuestro espectacular e inigualable equipo de transmsión deportiva este sábado para saber si Francia avanza a cuartos de final o Paraguay hace una nueva hombrada en el presente torneo.
Cruces octavos de final del Mundial 2026
- Canadá vs Marruecos (4 julio, Houston)
- Paraguay vs Francia (4 julio, Philadelphia)
- Brasil vs Noruega (5 julio, Nueva York/New Jersey)
- México vs Inglaterra (5 julio, Ciudad de México)
- Estados Unidos vs Bélgica (6 julio, Seattle)
- Portugal vs España (6 julio, Arlington)