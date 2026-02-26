Los traen bien consentidos: el DETALLAZO de Chivas para cuidar a sus jugadores de la Selección Mexicana

Tras el partido de México vs Islandia de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Rebaño Sagrado dejó claro que vive un momento sólido en la Liga BBVA MX, siete futbolistas del club aparecieron en la convocatoria de Javier Aguirre, algo que refleja el buen trabajo colectivo.

El gran presente de las Chivas de Guadalajara bajo la dirección de Gabriel Milito se ha visto reflejado directamente en las últimas listas del “Vasco”. Al limitarse a convocar jugadores de la Liga BBVA MX, el técnico terminó apoyándose fuertemente en futbolistas rojiblancos, que prácticamente representaron la mitad del plantel citado.

Chivas de Guadalajara aportó siete futbolistas que vieron actividad ante Selección de Islandia: Richy Ledezma, Raúl “Tala” Rangel, Diego Campillo, Roberto “Piojo” Alvarado, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez y Armando “Hormiga” González, en un encuentro donde México se impuso con autoridad al vencer 4-0 a Islandia y en el que tres de los cuatro goles fueron marcados por jugadores rojiblancos.

Ledezma, la “Hormiga” González y Gutiérrez destacaron con anotaciones en el Estadio Corregidora, escenario donde el combinado nacional mostró contundencia y dinamismo ofensivo.

Con un calendario apretado en puerta, la directiva tapatía no dejó nada al azar y organizó un vuelo chárter a Querétaro para trasladar de inmediato a sus seleccionados. El objetivo fue reducir desgaste y tenerlos de madrugada en Guadalajara, listos para reincorporarse a los trabajos del plantel y preparar el siguiente compromiso que será contra el actual bicampeón del balompié nacional.

¿Dónde y a qué hora ver el Toluca vs Chivas de la Jornada 8?

El duelo ante Toluca, correspondiente a la Jornada 8 del Clausura 2026, iniciará a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) y luce como el partido más atractivo del fin de semana. Será además un interesante pulso táctico entre Milito y Mohamed para medir el verdadero alcance de sus planteles.

Guadalajara llega tras perder su racha de seis partidos sin derrota frente a Cruz Azul, mientras que Toluca arriba motivado luego de vencer a Necaxa y colocarse en el cuarto puesto de la tabla general.

El encuentro podrá verse en vivo y gratis por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta en Azteca 7 y e nuestras plataformas digitales oficiales, por el sitio y la app digital.

