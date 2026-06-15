Este es el futbolista alemán que tiene el récord de más partidos de Copa del Mundo... antes de Messi

Es fácil de escuchar en el medio que las carreras de los futbolistas son realmente cortas, pues no hay demasiados jugadores que encuentren longevidad en el mundo del balompié. Y dejando de lado a los monstruos de la era moderna, es necesario conocer la historia de este alemán. Lothar Matthäus tuvo minutos de Copa del Mundo en cino ediciones consecutivas y disputó 25 encuentros en esos años. He aquí su récord desglosado.

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¿Quién es Lothar Matthäus, hombre récord de la Copa del Mundo?

Esta es una de las historias más impresionantes del mundo futbol, pues además de multitud de trofeos, su carrera estuvo plagada de constancia y disciplina. Lothar Matthaüs tuvo el privilegio de ser el “Cinco Copas” de la selección germana, donde además abundó en participaciones.

Su historia en Mundiales inició en España 1982 y terminó en Francia 1998. Obviamente su mejor momento con el seleccionado teutón se dio en 1990, cuando levantó el trofeo derrotando 1-0 a la Argentina de Diego Armando Maradona. Se cuentan 150 partidos oficiales con la máxima alemana y un legado que incluye un Balón de Oro en 1990.

En España 1982 disputó dos encuentros; en México 1986 jugó 7 partidos; en Italia 90 participó en 7 duelos; en Estados Unidos 1994 jugó 5 partidos y en Francia 1998 se retiró como hombre historia participando de 4 juegos. Aunque Lio Messi le arrebató su gran cifra en Qatar 2022.

¿Qué jugadores han participado en más partidos de Mundial?

Parte de la historia del futbol se encuentra en este listado, pues son nombres que sobrepasaron lo conocido, manteniendo legados eternos. En este caso, Lothar Matthäus parecía inalcanzable, pero la cita con el destino puso a Lionel Messi encima de todos. He aquí el listado.