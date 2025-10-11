¿Quién es el técnico que nunca ha perdido en las Copas del Mundo pero fue eliminado dos veces por Argentina?

Las curiosidades no cesan en torno a lo que ha ocurrido en cada una de las Copas del Mundo a lo largo de la historia. En ese sentido, y previo a lo que ocurrirá en el Mundial 2026 , no está de más conocer un poco de la historia de Louis Van Gaal, quien es uno de los técnicos que nunca ha perdido en estas competiciones.

Programa completo: El Calendario del Mundial 2026 | En Caliente | Capítulo 10

Se trata, entonces, de un entrenador que puede presumir nunca haber perdido un solo partido en la historia de las Copas del Mundo; sin embargo, tampoco ha podido conquistar este evento. De hecho, el entrenador en turno ha sido eliminado en la misma fase por la Selección de Argentina. Conoce su historia.

¿Quién es Louis Van Gaal, técnico que nunca ha perdido en las Copas del Mundo?

En primera instancia, debes saber que Louis Van Gaal ha formado parte de dos Copas del Mundo, siendo estas Brasil 2014 y Qatar 2022. En esta cantidad de eventos el entrenador ha jugado un total de 12 compromisos, mismos en los cuales acumula ocho victorias, cuatro empates y ningún descalabro.

¡¡OFICIAL!! La Selección de Países Bajos es la primera clasificada a los CUARTOS DE FINAL del Mundial Qatar 2022. Los dirigidos por Louis van Gaal no tuvieron problemas para vencer (3-1) a Estados Unidos. Depay, Blind y Dumfries marcaron. Denzel Dumfries fue el MVP de la noche. pic.twitter.com/ObGQdGyUtA — Invictos (@InvictosSomos) December 3, 2022

En ambas competiciones Louis Van Gaal dirigió a la Selección de los Países Bajos, y mientras en Brasil 2014 el combinado neerlandés se quedó en la semifinal, en Qatar 2022 esta escuadra llegó a los cuartos de final, motivo por el cual registra 12 partidos en total hasta ahora en su etapa como DT mundialista.

Lo más curioso no es que sea un entrenador que nunca ha perdido en la historia de los mundiales, sino que tampoco ha conquistado estos eventos. Lo anterior se confirma a través de la forma en cómo fue eliminado en ambas contiendas, pues mientras en Brasil 2014 fueron eliminados en penales por Argentina, en Qatar 2022 ocurrió lo mismo contra los celestes.

Benfica presidential candidate Martim Mayer has put forward Andries Jonker as Football General Director should he be elected.



Louis Van Gaal also endorsed his former assistant Jonker at the announcement.



Benfica president will be elected on 25 October.🇵🇹 pic.twitter.com/iaTqCKsLwn — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 11, 2025

¿Louis Van Gaal estará en el Mundial 2026?

La respuesta, en estos momentos, es no. La selección de los Países Bajos tiene como técnico a Ronald Koeman , y si bien Louis Van Gaal podría ser pretendido por otras escuadras a unos meses del Mundial 2026, hasta el momento no existe un equipo que lo haya buscado formalmente con miras a la próxima Copa del Mundo.