John Cena VENCE a AJ Styles en Crown Jewel; ¿cuántas luchas le quedan en WWE desde ahora?

Crown Jewel fue testigo de uno de los mejores combates que John Cena ha tenido en su año de retiro, esto luego de vencer a AJ Styles en el evento Crown Jewel 2025, celebrado en Australia. Ante ello, vale recordar la cantidad de funciones que la superestrella tendrá a partir de ahora en la WWE.

John Cena se presentó a esta batalla con 99 triunfos en la historia de sus participaciones en los Main Event’s de la WWE, mientras que AJ Styles arribó al ring con nueve derrotas consecutivas. En ese sentido, vale decir que el combate entregado cautivó tanto a chicos como a grandes.

¿Cómo estuvo el combate entre John Cena y AJ Styles en Crown Jewel 2025?

Ante una arena abarrotada de aficionados con el característico jersey amarillo, fue como John Cena se presentó para enfrentar a un AJ Styles que, dicho sea de paso, también se retirará el siguiente año. El hoy actor tuvo una magnífica actuación, considerada una de las mejores en este año de retiro.

El combate estuvo lleno de tributos hacia los más grandes luchadores y rivales que el rapero mayor ha tenido a lo largo de su historia, entre los que se incluyen Rusev, Randy Orton y The Undertaker, por citar algunos ejemplos. AJ Styles, por su parte, conmemoró a Shawn Michaels en algún momento de la batalla.

Fue así como, después de alrededor de 25 minutos de acción, John Cena venció a su rival y obtuvo su victoria número 100 en la historia de los Main Events a través de su movida final, misma que fue suficiente para poner de pie a los miles de seguidores que se hicieron presentes en Crown Jewel 2025.

¿Cuántas luchas le quedan a John Cena en la WWE?

Después de su participación en Crown Jewel 2025, a John Cena le restan solamente cuatro funciones más antes de confirmar su retiro oficial de la empresa. Entre estas destacan el evento Survivor Series , así como el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre.