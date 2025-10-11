deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

John Cena VENCE a AJ Styles en Crown Jewel; ¿cuántas luchas le quedan en WWE desde ahora?

Luego de la victoria que obtuvo ante AJ Styles en Crown Jewel 2025, estas son las luchas que le restan a John Cena antes de confirmar su retiro de la empresa.

john-cena-vence-aj-styles-crown-jewel-cuantas-luchas-restan-wwe.jpg
X: WWE
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

Crown Jewel fue testigo de uno de los mejores combates que John Cena ha tenido en su año de retiro, esto luego de vencer a AJ Styles en el evento Crown Jewel 2025, celebrado en Australia. Ante ello, vale recordar la cantidad de funciones que la superestrella tendrá a partir de ahora en la WWE.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

John Cena se presentó a esta batalla con 99 triunfos en la historia de sus participaciones en los Main Event’s de la WWE, mientras que AJ Styles arribó al ring con nueve derrotas consecutivas. En ese sentido, vale decir que el combate entregado cautivó tanto a chicos como a grandes.

¿Cómo estuvo el combate entre John Cena y AJ Styles en Crown Jewel 2025?

Ante una arena abarrotada de aficionados con el característico jersey amarillo, fue como John Cena se presentó para enfrentar a un AJ Styles que, dicho sea de paso, también se retirará el siguiente año. El hoy actor tuvo una magnífica actuación, considerada una de las mejores en este año de retiro.

Te puede interesar: ¿Quién es el primer luchador mexicano en la historia del país?

Te puede interesar: ¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México de la F1?

El combate estuvo lleno de tributos hacia los más grandes luchadores y rivales que el rapero mayor ha tenido a lo largo de su historia, entre los que se incluyen Rusev, Randy Orton y The Undertaker, por citar algunos ejemplos. AJ Styles, por su parte, conmemoró a Shawn Michaels en algún momento de la batalla.

Fue así como, después de alrededor de 25 minutos de acción, John Cena venció a su rival y obtuvo su victoria número 100 en la historia de los Main Events a través de su movida final, misma que fue suficiente para poner de pie a los miles de seguidores que se hicieron presentes en Crown Jewel 2025.

¿Cuántas luchas le quedan a John Cena en la WWE?

Después de su participación en Crown Jewel 2025, a John Cena le restan solamente cuatro funciones más antes de confirmar su retiro oficial de la empresa. Entre estas destacan el evento Survivor Series , así como el Saturday Night’s Main Event del 13 de diciembre.

ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×