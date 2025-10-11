Fue figura del América, marcó 26 tantos y tuvo un mejor registro goleador que Cristiano y Messi en 2017

El Club América ha tenido la fortuna de contar con futbolistas que, por una u otra razón, han entrado a la historia del futbol de forma mundial. Un ejemplo de lo anterior es Dario Benedetto, quien, en el año 2017, tuvo la oportunidad de tener un mejor registro goleador que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo está cerca de ser el primer jugador en la historia en superar los 1,000 goles, mientras que Lionel Messi está a nada de llegar a las 900 dianas. Sin embargo, hace ocho años Darios Benedetto, quien durante un tiempo formó parte del América, tuvo mejores registros goleadores que ambos.

¿Dario Benedetto, ex del América, hizo más goles que Cristiano y Messi en 2017?

En el año 2017, Dario Benedetto llegó a ser uno de los jugadores más efectivos a nivel mundial gracias a las 22 anotaciones que obtuvo en 22 encuentros, obteniendo con ello un promedio de goles por partido de 1.00. Este número fue superior al que, en su momento, obtuvieron el portugués y el argentino.

Y es que, en el mismo año, Cristiano Ronaldo logró obtener 38 anotaciones en 39 compromisos, teniendo un promedio de 0.97. Este número fue el mismo que obtuvo Lionel Messi cuando aún formaba parte del FC Barcelona, institución en la que, en 2017, registró 40 tantos en 41 enfrentamientos.

¿Cómo le fue a Darío Benedetto en el Club América?

Antes de superar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, Darío Benedetto tuvo la oportunidad de formar parte de la Liga BBVA MX. El argentino llegó en primera instancia a los Xolos de Tijuana y, después de gratos momentos en el club, pasó al cuadro americanista en una transacción que generó mucha ilusión.

Desafortunadamente, los números no acompañaron al centro delantero sudamericano. Darío Benedetto llegó al Club América en enero del 2015 y duró un año y medio en la institución; en este tiempo, el atacante obtuvo 26 anotaciones y 11 pases a gol en 61 encuentros disputados.