Chivas sacaría este as bajo la manga para competirle a Mohamed y Jardine en el Clausura 2026

Si bien la mayor expectativa por parte de los aficionados de Chivas pasa por ver el debut de Brian Gutiérrez , Gabriel Milito podría sorprender al darle protagonismo a un nombre que muy pocos tienen en cuenta: Carlo Soldati. Lejos de los reflectores, este joven de 21 años irrumpiría en la escena en el Clausura 2026.

En este mercado, la dirigencia rojiblanca tomó decisiones silenciosas que respecto al rumbo deportivo que pretenden en Verde Valle. Una de ellas fue la salida de Francisco Méndez rumbo a Necaxa, movimiento que sorprendió por la necesidad de cubrir la defensa por pedido expreso de Milito.

Con el América de André Jardine y el Toluca de Antonio Mohamed como rivales directos en la pelea por el protagonismo en el Clausura, en Guadalajara saben que no alcanza solo con nombres fuertes. Para triunfar, es necesario contar con profundidad en el plantel y jugadores que se adapten al modelo de Milito.

Soldati, el perfil ideal para la defensa de Milito en Chivas

Carlo Soldati fue fichado por Chivas en septiembre del año pasado y registrado con el Tapatío. Su llegada generó cierta polémica, ya que arrastraba una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, y había sido operado en febrero.

Aun así, el club decidió apostar por su proyección, respaldado por su experiencia en el Cagliari Sub-20 y por informes positivos sobre su evolución física. En este inicio de 2026, el futbolista podría tener su primera gran oportunidad en el Rebaño Sagrado.

En lo futbolístico, el zaguero cumple casi a la perfección con el libreto del entrenador argentino. Tiene un físico imponente (mide 1.90), buena lectura defensiva y, sobre todo, capacidad para iniciar juego desde el fondo, un requisito clave en la línea de tres que utiliza Milito.

Otro punto que suma es su aporte ofensivo. En su corta carrera formativa mostró presencia en el área rival, con goles importantes. Además, integró procesos de la Selección Mexicana en las categorías juveniles, algo que sin dudas valorarán en Verde Valle.