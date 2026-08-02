Llegó a Tigres, salvó al club del descenso y se volvió una leyenda de la institución

Los últimos 25 años han sido un antes y un después en la historia de los Tigres de la UANL, institución que pasó de pelear el descenso en el futbol mexicano a ser uno de los más ganadores del país y, en consecuencia, a atraer una cantidad impresionante de aficionados al interior de México.

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Parte de esta historia inició con la forma en cómo Tigres empezó a fichar y, sin duda, uno de los pioneros en este gran camino felino es Lucas Lobos, quien llegó a la institución de Nuevo León procedente de España y que, además de salvarlos del descenso, ayudó a convertirlos en campeones.

¿Cómo fue el paso de Lucas Lobos en Tigres?

Lucas Lobos llegó a Tigres en 2008 luego del paso que tuvo con el Cádiz de España. El argentino arribó a una institución que, en esos momentos, atravesaba por serios problemas de descenso, por lo que gracias a su visión ayudó a que el equipo dejara los últimos lugares de la clasificación.

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La labor de Lucas Lobos en Tigres no solo derivó en los goles y asistencias que tuvo, sino también en el liderazgo que mostró antes de la llegada de baluartes como André-Pierre Gignac o Nahuel Guzmán. Fue así como el argentino llegó a Tigres de la lucha por el descenso a pelear por los primeros lugares de la Liguilla.

Fue así como, en el Apertura 2011 y de la mano de Ricardo Ferretti, Lucas Lobos lideró a Tigres a sumar un título después de 29 años de espera venciendo precisamente a Santos Laguna, en una final que ha quedado marcada en la historia de los aficionados por lo que significó.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Lobos en Tigres?

Lucas Lobos se fue de Tigres acumulando alrededor de 230 juegos oficiales, mismos en donde sumó 68 dianas, suficientes para entrar en el Top 10 de máximos goleadores del club. Además, ganó una Liga BBVA MX, una Copa MX y fue el mejor jugador del torneo en el Clausura y Apertura 2011.