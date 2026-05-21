¡ÚLTIMA HORA! Ludwig Kaiser fue arrestado por violencia en Florida

Marcel Barthel, nombre real del luchador de WWE Ludwig Kaiser ha agitado las redes sociales la noche de este miércoles, al conocerse que fue detenido en Florida este mismo día por cargos de violencia; está en libertad luego de haber pagado una fianza, de acuerdo a los primeros reportes.

Ludwig Kaiser, de 35 años de edad y quien está en el momento más importante de su carrera como luchador, al darle vida también al personaje de Grande Americano ahora se encuentra en un momento de incertidumbre pues pese a no estar preso, deberá de seguir algún tipo de proceso por lo ocurrido en la tarde del 20 de mayo.

Primero se reportó que pudo haber sido algún tipo de violencia doméstica, pero se ha aclarado que fue en un restaurante donde tuvo un altercado con un sujeto llegando hasta la violencia. Al recordar que es un luchador profesional la situación tiene agravantes.

Ludwig Kaiser paga mil dólares para tener su libertad

La información también revela que Marcel Barthel pagó mil dólares para poder ser liberado con ese pago de fianza. Eso no evitará que su carrera pueda tener una pausa importante.

Ludwig Kaiser, podría perderse su lucha de máscara contra máscara

El 30 de mayo en la Arena Monterrey se celebraría la lucha de máscara contra máscara entre las dos versiones de El Grande Americano. Es por todos sabido y el propio Ludwig hace muchas referencias de que él es la segunda versión de El Grande Americano.

En 'la noche de los grandes' estos luchadores se enfrentarían apostando las máscaras, pero con esta situación podría cancelarse el evento central por el que toda la afición desea asistir a esa contienda.