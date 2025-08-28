¡Sorprendente! ¿Qué luchadores mexicanos han sido campeones en la WWE?

La adquisición de la AAA por parte de la WWE ha abierto el panorama respecto a las posibilidades de ver cada vez más a luchadores mexicanos dentro de la empresa de Wrestling más importante del mundo. Ahora bien, ¿te has preguntado cuántos nacionales han alzado un campeonato en esta compañía?

La realidad es que, en el pasado, la WWE buscaba que la mayoría de sus campeonatos principales fueran conquistados por gente “de casa”; sin embargo, en los últimos años las cosas han sufrido una modificación, por lo que, además de luchadores mexicanos, otros de diversas nacionalidades han alcanzado el trono.

¿Cuántos luchadores mexicanos han estado en la WWE?

Se tienen registros de un total de 29 luchadores mexicanos, o bien, con ascendencia mexicana, que han formado parte de la WWE en algún momento de su carrera. Cabe mencionar que estos han pisado el ring de la empresa desde el siglo pasado, lo cual habla de la valoración que esta le da a las estrellas nacionales.

De estos 29 luchadores mexicanos, solamente 15 han logrado levantar un campeonato de la WWE. Esto sí, es importante mencionar que la mayoría de estos han sido secundarios o en parejas, aunque esto no exime el éxito que lograron tener en suelo norteamericano.

¿Qué luchadores mexicanos fueron campeones de la WWE?

Mr. Águila, conocido como Essa Ríos en la WWE, fue el primer Campeón de Peso Semipesado mexicano, mientras que Juventud Guerrera hizo lo propio con el Campeonato de Peso Crucero, mismo que también fue conquistado por Kalisto, Chavo Guerrero y Rey Mysterio Jr.

El Título Intercontinental, que hoy ostenta Dominik, también fue conquistado por su padre y por Latino Heat. De igual forma, el Campeonato de los Estados Unidos ha sido obtenido por elementos como Alberto del Río, Kalisto, Andrade, Eddie Guerrero y Rey Mysterio.

Andrade obtuvo la máxima corona en la marca NXT, en tanto que Dragon Lee y Dominik obtuvieron el Campeonato Norteamericano, mientras que el de parejas fue logrado por Húnico y Kalisto, así como el Crucero fue conquistado por Santos Escobar y Ángel Garza. De igual modo, el Campeonato 24/7 fue obtenido por Gran Metalik, Héctor Guerrero y Ángel Garza, mientras que Dragon Lee y Andrade se hicieron, en su momento, con el Campeonato Speed de la WWE.

Finalmente, solo tres luchadores mexicanos han conquistado títulos máximos en la WWE , siendo estos Eddie Guerrero, Rey Mysterio y Alberto del Río gracias a sus logros con el Campeonato de la empresa y el Mundial Pesado, mientras que el nacido en San Luis Potosí obtuvo ambos en distintas ocasiones.