deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¡Sorprendente! ¿Qué luchadores mexicanos han sido campeones en la WWE?

A continuación conocerás una lista con los luchadores mexicanos, o con raíces mexicanas, que han tenido la oportunidad de ser campeones en la WWE.

lista-luchadores-mexicanos-historia-wwe.jpg
Instagram de Dominik Mysterio | WWE
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

La adquisición de la AAA por parte de la WWE ha abierto el panorama respecto a las posibilidades de ver cada vez más a luchadores mexicanos dentro de la empresa de Wrestling más importante del mundo. Ahora bien, ¿te has preguntado cuántos nacionales han alzado un campeonato en esta compañía?

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

La realidad es que, en el pasado, la WWE buscaba que la mayoría de sus campeonatos principales fueran conquistados por gente “de casa”; sin embargo, en los últimos años las cosas han sufrido una modificación, por lo que, además de luchadores mexicanos, otros de diversas nacionalidades han alcanzado el trono.

¿Cuántos luchadores mexicanos han estado en la WWE?

Se tienen registros de un total de 29 luchadores mexicanos, o bien, con ascendencia mexicana, que han formado parte de la WWE en algún momento de su carrera. Cabe mencionar que estos han pisado el ring de la empresa desde el siglo pasado, lo cual habla de la valoración que esta le da a las estrellas nacionales.

De estos 29 luchadores mexicanos, solamente 15 han logrado levantar un campeonato de la WWE. Esto sí, es importante mencionar que la mayoría de estos han sido secundarios o en parejas, aunque esto no exime el éxito que lograron tener en suelo norteamericano.

¿Qué luchadores mexicanos fueron campeones de la WWE?

Mr. Águila, conocido como Essa Ríos en la WWE, fue el primer Campeón de Peso Semipesado mexicano, mientras que Juventud Guerrera hizo lo propio con el Campeonato de Peso Crucero, mismo que también fue conquistado por Kalisto, Chavo Guerrero y Rey Mysterio Jr.

El Título Intercontinental, que hoy ostenta Dominik, también fue conquistado por su padre y por Latino Heat. De igual forma, el Campeonato de los Estados Unidos ha sido obtenido por elementos como Alberto del Río, Kalisto, Andrade, Eddie Guerrero y Rey Mysterio.

Andrade obtuvo la máxima corona en la marca NXT, en tanto que Dragon Lee y Dominik obtuvieron el Campeonato Norteamericano, mientras que el de parejas fue logrado por Húnico y Kalisto, así como el Crucero fue conquistado por Santos Escobar y Ángel Garza. De igual modo, el Campeonato 24/7 fue obtenido por Gran Metalik, Héctor Guerrero y Ángel Garza, mientras que Dragon Lee y Andrade se hicieron, en su momento, con el Campeonato Speed de la WWE.

Finalmente, solo tres luchadores mexicanos han conquistado títulos máximos en la WWE , siendo estos Eddie Guerrero, Rey Mysterio y Alberto del Río gracias a sus logros con el Campeonato de la empresa y el Mundial Pesado, mientras que el nacido en San Luis Potosí obtuvo ambos en distintas ocasiones.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×