La Juventus ya tiene a su principal candidato para el banquillo

Spalletti, con pasado en Inter, Roma, Zenit y Nápoles, estaría dispuesto a asumir el reto en Turín, aunque con una condición clara: no firmar solo hasta final de temporada.

El técnico toscano busca un proyecto de largo plazo y estabilidad, algo que la directiva juventina deberá valorar en las próximas horas.

Spalletti, el elegido para reactivar a la Juve

De acuerdo con reportes locales, ya hubo contacto directo entre Spalletti y la cúpula de la Juventus, y este martes se llevará a cabo una reunión para definir los términos del posible acuerdo.

Mientras tanto, el equipo será dirigido por Massimiliano Bambrilla, entrenador del segundo conjunto bianconero, en el duelo ante el Udinese este miércoles.

Una apuesta polémica para los aficionados

Aunque su llegada parece inminente, Spalletti no genera unanimidad entre los aficionados juventinos. Su exitoso paso por el Nápoles, con el que conquistó el tercer 'Scudetto' en la historia del club, aún pesa en la memoria colectiva. De hecho, el técnico lleva tatuado el escudo del Nápoles y el número 3 en honor a ese logro histórico, símbolo de su vínculo emocional con la ciudad del sur.

Esa conexión hace que muchos napolitanos vean su posible arribo a la Juventus como una traición futbolística, sobre todo después de que el propio Spalletti declarara en 2023: "No quiero entrenar a ningún equipo que no sea el Nápoles. Este tatuaje es mi cicatriz de por vida". Sin embargo, su trayectoria es incuestionable. Además del título de liga con el Nápoles, Spalletti ganó dos Copas de Italia y una Supercopa con la Roma, además de dos ligas rusas, una copa y una supercopa con el Zenit de San Petersburgo.

La Juventus, que busca regresar a la élite europea, ve en Spalletti a un líder con experiencia y carácter. Si el acuerdo se concreta, la Serie A podría presenciar uno de los regresos más esperados… y polémicos del fútbol italiano.

