ÚLTIMA HORA: Luis Ángel Malagón se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión

Este martes 10 de marzo del 2026, Luis Ángel Malagón sufrió una fuerte lesión que le provocó salir de cambio en el juego de ida del América vs Philadelphia Union en los Octavos de Final de la Concachampions 2026 y encendió las alarmas del equipo de Coapa y de la Selección Mexicana por el tiempo que estaría de baja pero Azteca Deportes pudo confirmar, con una fuente cercana al club, que el guardameta sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles, diagnóstico que, en automático, lo descarta para formar parte de México durante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

La misma fuente le reveló a esta televisora que, entre los lamentos y las lágrimas, se escuchó un “ya valió”, con directa alusión a que, incluso antes de someterse a los estudios pertinentes, el futbolista se basó en su dolor para saber que el panorama no es alentador.

Jardine revela la gravedad de la lesión de Malagón

En conferencia de prensa tras terminar el encuentro, Jardine reveló ante los medios que aun faltando realizarle los estudios correspondientes, todo parece indicar que su lesión del portero es grave, siendo una lesión de tendón de Aquiles con opción de ser ruptura total o una ruptura parcial.

“Sí, primero lo de ‘Mala’, empezar por esto, sí nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles, ojalá no sea ruptura total pero probablemente una ruptura parcial, al mínimo, que lo va a sacar por cierto por un buen tiempo ahí”, dijo en conferencia de prensa.

Por otra parte, el club informó que el portero será sometido a los estudios correspondientes para poder dar a conocer la gravedad de la lesión.