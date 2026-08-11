Él es el jugador de ÉLITE que llegaría al América si Brian Rodríguez firma con Cruzeiro

El mercado de fichajes dentro de la Liga BBVA MX ha comenzado a moverse con fuerza en este inicio de mes y, sin duda, uno de los equipos más interesantes en este aspecto es el Club América, mismo que se mantiene en la zona alta de la tabla general en este inicio del Apertura 2026.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, después de un largo periodo de espera, el Club América finalmente ha comenzado a moverse en cuanto a altas y bajas se refiere. Por tal motivo, ha existe un jugador que podría llegar a la institución azulcrema solo si el equipo deja libre al charrúa Brian Rodríguez.

¿Qué jugador llegaría al América en sustitución de Brian Rodríguez?

Como sabes, Brian Rodríguez se ha convertido en el interés principal del Cruzeiro de Brasil de cara a la temporada que ya comenzó, por lo que la escuadra sudamericana ha vuelto a la marcha con el objetivo de cerrar el fichaje del futbolista que estuvo en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Cabe decir que, en esencia, el Club América no ve con malos ojos la salida de Brian Rodríguez, sobre todo, por los constantes problemas que la directiva ha tenido con su representante. Además, si se confirma esta salida el equipo capitalino podría ir con todo por este futbolista.

Y es que, de acuerdo con información del portal Águilas Monumental, la directiva azulcrema no vería con malos ojos la llegada de Luis Chávez, mediocampista mexicano que juega en Rusia y que, desde hace varias semanas, es el objeto del deseo del uruguayo Guillermo Almada.

¿Cuántos goles tiene Brian Rodríguez en América?

De confirmarse la salida de Brian Rodríguez, el Club América se estaría despidiendo de un futbolista que anotó un total de 40 goles en su etapa en el conjunto azulcrema; sin embargo, también fue un jugador que nunca pudo explotar como se esperaba de acuerdo a sus cualidades.