La leyenda internacional que ve a México favorito para la Copa Mundial de la FIFA

Las opiniones de figuras históricas del futbol comienzan a marcar el pulso de la previa de la Copa Mundial de la FIFA. Este elemento mencionó a México como favorito.

Escrito por: María Agustina Leiva - Marktube

A poco más de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las opiniones de figuras históricas del fútbol comienzan a marcar el pulso de la previa. Así es como una voz autorizada a nivel internacional sorprendió al colocar a la Selección Mexicana entre las candidatas a pelear por el título.

Se trata del portugués Luis Figo, exjugador del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, quien destacó el potencial del Tri, especialmente por su condición de anfitrión. Sus declaraciones no solo generaron entusiasmo entre los aficionados, sino que también reavivaron el debate sobre las verdaderas posibilidades de México en la próxima cita mundialista.

Luis Figo elogia a México: ¿Por qué lo ve como favorito de camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Luis Figo aseguró que México tiene argumentos sólidos para competir al más alto nivel en el Mundial 2026, resaltando principalmente el peso que tiene jugar en casa. El exfutbolista subrayó que el apoyo de la afición y el conocimiento del entorno pueden convertirse en factores determinantes.

"El hecho de ser local siempre te da una ventaja importante", ha sido una de las ideas centrales que dejó el portugués en entrevista con los medios durante la conferencia de prensa previa al encuentro de las leyendas de Barcelona y Real Madrid. Ese impulso emocional puede marcar la diferencia en instancias decisivas.

Pero también valoró el crecimiento que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años y la calidad de sus jugadores. Figo destacó que, si bien hay selecciones tradicionalmente favoritas como Brasil, Francia o Argentina, torneos como el mundial suelen abrir la puerta a sorpresas, especialmente cuando un equipo cuenta con condiciones favorables como la localía.

La Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Mexicana afrontará el Mundial 2026 con una combinación de presión e ilusión. Al ser uno de los países anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá, el equipo tendrá la responsabilidad de trascender y romper con la barrera histórica de los octavos de final.

El respaldo de una figura como Luis Figo alimenta las expectativas, pero también pone el foco en la necesidad de consolidar un proyecto deportivo sólido. Especialistas coinciden en que el rendimiento dependerá no solo del talento individual, sino también de la cohesión del grupo y la dirección técnica.

