La ESTRELLA del futbol mundial que está emocionada por jugar en México

El 28 de marzo de 2026 será un día sumamente especial para el futbol internacional, el Estadio Ciudad de México verá la luz tras sus modificaciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y marcará en la historia la visita de la Selección de Portugal para verse las caras con los pupilos de Javier Aguirre. Cristiano Ronaldo y compañía estarán en uno de los inmuebles más emblemáticos de todo el mundo deportivo y Diego Dalot, sabe perfectamente lo que representa pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula.

En charla con TNT Sports Brasil, el futbolista del Manchester United dio sus impresiones sobre visitar la capital mexicana y jugar en el Estadio Ciudad de México: “Tengo muchas ganas de ir, porque es la primera vez que estaría en México, por el estadio, por la historia del país, estoy muy ilusionado de jugar ese partido por la reapertura de un estadio mundialista ante una selección muy buena como México”., destacó el lateral del Manchester United.

México; por su primer victoria contra Portugal en selección mayor

La Selección Nacional Mexicana se ha visto las caras en tres ocasiones con el combinado luso a lo largo de la historia. La primera de ellas fue en la Copa Mundial de la FIFA 2006 que se llevó a cabo en Alemania. En aquella ocasión, Portugal se impuso 2-1 al cuadro dirigido por Ricardo La Volpe y se quedó con el liderato del grupo.

Las siguientes dos ocasiones fueron en la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, México rescató el empate ante Portugal con un vibrante 2-2 en la fase de grupos, pocos días después, el equipo lusitano se impuso 2-1 a nuestra selección en el partido por el tercer lugar del certamen.