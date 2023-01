Luis Fuentes pide al América ser más inteligentes ante los rivales

La Jornada 1 estuvo lejos de llenar las expectativas que tenía el Club América. Un insípido empate a cero contra el Querétaro —en la cancha del Estadio Azteca— hizo evidente que las águilas están lejos del nivel que las llevó a romper múltiples marcas de la institución el torneo pasado. Luis Fuentes habló de lo que fue para ellos el primer encuentro.

No hay pretexto; sin embargo, su lateral izquierdo, Luis Fuentes explicó por qué considera que el duelo ante los Gallos Blancos terminó sin anotaciones.

Luis Fuentes habla de los rivales del América

“Estamos tranquilos y conscientes de que va arrancando el torneo; queríamos el triunfo, pero no pudimos conseguirlo. No bajamos los brazos, intentamos, se nos echaron atrás y es parte del problema que le pasa a este club, muchas veces se te salen a encerrar. Tenemos que enfocarnos en nuestro futbol, en lo que nos pide el ‘Tano’ (Ortíz) y empezar a sumar. Eso es fundamental para las aspiraciones que tenemos y poner al club en los primeros planos”, explicó en conferencia.

La siguiente prueba para la causa emplumada será el Toluca, su verdugo en la semifinal del Apertura 2022. El futbolista surgido de los Pumas descartó que exista un deseo de revancha en el seno americanista y destacó los atributos del cuadro en el que milita.

“No, para nada (queremos desquitarnos), estamos enfocados y mentalizados. Tenemos que ser autocríticos, nos faltó el torneo pasado y, partiendo de ahí, sabemos que somos un equipo que sale a proponer a todas las canchas. Independientemente de lo que haya sucedido, estamos con el objetivo muy claro”, comentó.

Y para ahondar en la meta que Fernando Ortíz y compañía se trazaron para el semestre que corre, Fuentes —de 36 años de edad— recordó que las buenas actuaciones en la fase regular de los recientes certámenes no han sido suficientes para lo que se anhela al interior del ‘Nido’.

“Aquí, lo único que no tiene objeción es que tenemos que salir campeón; si no, es un fracaso. Tenemos que aprender a ser más inteligentes, tratar de llegar a esas instancias de mejor manera, hemos llegado de buena forma, pero cosas de futbol han hecho que no lleguemos hasta donde hemos querido, que es levantar la copa”, finalizó.

