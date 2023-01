Bruno Valdéz habla sobre su salida de las Águilas del América

América ya no contaba con él. A pesar de tener una de las carreras más exitosas en las Águilas, y ser el defensa con más goles de la institución, Bruno Valdéz, fue regelado de la escuadra y ya aclaró el motivo de su salida.

Fueron semanas de intriga, tanto para la afición, como para el futbolista, pues se vivió mucha incertidumbre a si iban a renovarlo o no; aunque para los fanáticos fue un buen movimiento ya que no habían estado de acuerdo con su rendimiento en los últimos torneos. Su próximo destino está en el Cruzeiro de Brasil.

Bruno Valdéz explica los motivos de su salida del América

Tras los dimes y diretes entre los de Coapa y Valdéz, el defensor decidió hablar al respecto: “Me tocó estar grandes jugadores, muy importantes en la institución y no se pudieron ir de la mejor manera. Ellos hablaron conmigo, necesitaban liberar un cupo de extranjero, y se pudo resolver de la mejor manera.

“La gente puede opinar, las críticas no me las tomé muy a pecho. En una institución tan grande necesitar estar al cien por ciento para poder rendirle a ellos y a las exigencias del club, después de la lesión me costó bastante agarrar ritmo”, aseguró para Marca.

Los números de Bruno Valdéz con el América

El defensor central arribó al conjunto de Coapa en el verano de 2016, para apoderarse de la saga, donde fue pieza clave para los cuatros títulos que consiguió: Una Liga MX, dos Copas Mx y un Campeón de Campeones.

Con la playera de las Águilas del América disputó 227 encuentros, donde anotó 27 tantos, para convertirse en el defensor con más goles en la institución, además de que consiguió para su causa 10 asistencias, en sus casi siete años con la institución azulcrema.