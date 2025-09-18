¿Traición a los colores? Canterano de Pumas apuntaría a ser DIRECTIVO del América

Giro inesperado para la carrera profesional de Luis Fuentes tras su retiro de las canchas del futbol mexicano. El canterano de los Pumas de la UNAM, quien se retiró con la camiseta del acérrimo rival el Club América ahora tendría una nueva aventura en el Nido; ser directivo del equipo femenil.

Te puede interesar: América podría deshacerse de este jugador antes de lo esperado: ya no lo consideran necesario

Diversas fuentes señalan que, el ex-lateral de Universidad Nacional trabajaría junto a Claudia Carrión en la directiva azulcrema, pero lo haría en el área de Gestión Deportiva. Con ello, el campeón con las Águilas en 2024 y 2024 tomará parte de las riendas del equipo y podrá participar en la elección de futbolistas, acompañar a Ángel Villacampa en su proceso como director técnico y en caso de un mal momento poder definir la estadía tanto de jugadoras como cuerpo técnico.

Aplauden la decisión en redes sociales

Los internautas se mostraron contentos con la posible decisión de la incorporación de Fuentes al América Femenil y pidieron que tenga mano dura en su gestión. Varios aficionados azulcremas exigieron la salida de Ángel Villacampa tras la derrota ante Chivas Femenil el fin de semana pasado y también reiteraron que tiene que haber alguien que le exija a la directiva Claudia Carrión resultados tras su toma de decisiones como las altas y bajas del club azulcrema.

Crédito: Mexsport

Finalmente, se espera que en las próximas horas se haga oficial la incorporación del también monarca con los Pumas en 2009 y 2011 al equipo americanista y empiece una nueva era en el Nido femenil. En plano puramente futbolístico, el América marcha tercero de la tabla general del Torneo Apertura 2025 con 25 unidades a tres puntos de distancia de las líderes; Tigres Femenil y su próximo partido en liga será ante Toluca, pero antes tendrán que verse las caras con Tuzos Femenil en la Concacaf W Champions League.