América podría deshacerse de este jugador antes de lo esperado: ya no lo consideran necesario
El jugador lleva un año en América, pero durante la mayoría de su estancia se la ha pasado en la banca, viendo brillar a su compañero de posición
Rodolfo Cota es el jugador que se puede marchar del América antes de lo esperado ante la falta de minutos, pues Luis Ángel Malagón sigue brillando bajo los tres postes. El arquero está a préstamo con las Águilas y, de concretarse, regresaría a León para jugar sus últimos años, por lo que sería la primera baja del Clausura 2026, al igual que un jugador que llegó para el Apertura 2025 proveniente de Cruz Azul .
El arquero mundialista en Qatar 2022 lleva poco más de un año en el conjunto de Coapa y no vería con malos ojos un regreso a la Fiera, pues actualmente los arqueros Óscar Jiménez y Alfonso Blanco tienen un bajo nivel, por ello, fueron relegados a la banda por un portero que tiene 22 años y vale 0 pesos .
Los números de Rodolfo Cota tras su llegada al América
Rodolfo Cota llegó al América para Apertura 2024, en un intercambio que realizó tanto la directiva de las Águilas como la de León, por Óscar Jiménez. El portero de 38 años no ha tenido una gran participación, aunque fue parte de la plantilla que conquistó el título en su primer torneo.
Cota, con el conjunto de Coapa, solo ha disputado 10 partidos, 9 de ellos como titular, según las estadísticas de BeSoccer. En 854 minutos jugados, el exportero de Chivas ha recibido 8 goles, 2 en las primeras jornadas del Apertura 2025.
La posible salida de Rodolfo Cota del América y su nuevo equipo
Rodolfo Cota podría salir del América para el Clausura 2026; sin embargo, en León también puede ser suplente. Lo anterior, ya que actualmente en la Fiera le dieron la confianza a Óscar García, un portero mexicano de tan solo 22 años, que ha demostrado grandes cualidades bajo los 3 palos.
Cota, pese a ello, llegaría como un portero referente para darle más competitividad a la posición y estar detrás del mexicano para guiarlo o tomar la titularidad en caso de que García cometa errores.