‘Por la grandeza, América siempre va a ser favorito’, Luis Malagón previo al cruce ante Chivas

América sabe que no puede cometer los errores que casi le cuesta su participación en las Semifinales de este Clausura 2023, el equipo del Tano Ortíz perdió en la cancha del Estadio Azteca ante Atlético San Luis, y aunque avanzó, el funcionamiento mostrado en la vuelta ni ha sido el esperado, algo que contra Chivas podría costarle muy caro.

Además, el conjunto azulcrema tiene muy presente lo que ocurrió en la Liguilla pasada, cuando Toluca los echó de la antesala de la Final... cortando su racha de partidos invictos con la que llegó el campeonato pasado. Cabe recordar que el club ganó todos los clásicos en el torneo pasado y se mantuvo como el líder general en gran parte de la Liga MX, pero ese duelo ante los escarlatas les privó de estar en la pelea por el título.

Henry Martín revela su estado de salud previo a enfrentar a Chivas

Duelo de grandeza en el Chivas vs América

Se realizó una zona mixta en las instalaciones de Coapa donde los futbolistas compartieron sus sensaciones de cara al duelo que mantendrán ante Chivas en las semifinales de la Liga MX. El equipo tapatío viene de llevarse la serie ante Atlas con marcador global de 1-1; mientras que América sufrió más de la cuenta ante San Luis, pero aún así el guardameta azulcrema considera que la grandeza del club los pone como principales favoritos a llevarse el encuentro.

“Por la grandeza que tiene, América siempre va a ser favorito, obviamente siempre respetando a los demás. Lo que impone esta institución siempre lo voy a catalogar como el mejor de México. Lo de favoritos lo ponen ustedes, no me pongan palabras que no he dicho. La grandeza que tiene América es única por algo, es el más grande de México”, dijo Luis Malagón.

Luis Malagón interpreta que este es el torneo en el que América puede refrendar todo el trabajo de la temporada con el título de liga. La derrota ante Atlético San Luis les ha dado un nuevo enfoque y el equipo se mantiene con la mira puesta en la eliminatoria ante Chivas para continuar con el deseo de levantar la copa.

“A veces pierdes acá y parece que todo se viene en contra, nos sacudió y no esperábamos un resultado así, pero de todo se aprende, y más de las derrotas. Es un nuevo inicio y tenemos las ilusiones para que esto vaya a las mejoras. Entonces jugaremos a muerte siempre, hay situaciones en las que no sales al cien, pero cada día es diferente, cada partido es nuevo, la vida te va dando día con día nuevas aventuras, este jueves es una de ellas y créeme que cambió todo, tenemos la ilusión de ganar y así va a ser”, dijo el portero del América ante los medios de comunicación.