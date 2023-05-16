Inter de Milán es finalista de la Champions League

Un gol del delantero argentino Lautaro Martínez en la segunda parte le dio al Inter de Milán la victoria 1-0 sobre su clásico rival, AC Milan, en la vuelta de semifinales de la Champions League, sellando un 3-0 global que le da un billete para la definición del torneo continental en Estambul.

El Inter llegó al partido con una ventaja de 2-0, después de que Edin Dzeko y Henrikh Mkhitaryan marcaron en los primeros compases de la ida.

El Milan recuperó este día parte de la chispa que le faltó sin su principal figura, Rafael Leao, en el partido de ida, pero Martínez sentenció la eliminatoria con un potente disparo al palo del arquero a los 74 minutos.

Los de Simone Inzaghi fueron netamente superiores a sus vecinos de la ciudad de Milán en los 180 minutos de eliminatoria y enfrentará en la final del 10 de junio al ganador de la llave que definirán el miércoles el Real Madrid y el Manchester City. La ida en la capital española terminó 1-1.

Cuando comenzó la temporada, jugar una final de 'Champions' era solo un sueño para el Inter, pero el gol de Lautaro Martínez en todo un 'Derbi della Madonnina' hizo que los 'nerazzurri' lo cumplieran y volvieran a una final de Champions League trece años después de la última, allá por 2010, cuando fueron campeones.

Alcanzar una final de Liga de Campeones es algo ya de por sí especial. Pero lograrlo dejando en las semifinales a su acérrimo, a un equipo con siete 'orejonas', lo es aún más. El Inter hizo feliz a la mitad de la ciudad de Milán y reencontró a su afición con la gloria en una temporada que no olvidará jamás.

Termina el encuentro con triunfo del Inter

Minuto 78: Lautaro Martínez (Inter) remata con potencia desde el borde del área. Su peligroso disparo por alto, es atajado por Mike Maignan con una soberbia parada.

Minuto 74: ¡Goooool de Lautaro Martínez! Romelu Lukaku asiste alargentino dentro del área, que desmarcado cuela el balón por la esquina inferior izquierda del arco.

Minuto 71: Romelu Lukaku (Inter) hace una carrera en solitario, pero no logra crear una ocasión de peligro.

Minuto 68: Rafael Leao (Milan) corre hacia la meta, pero un defensor se recupera bien y logra entrarle.

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Minuto 56: Tarjeta amarilla para Malick Thiaw (Milan).

¡Comienza la segunda mitad!

Termina el primer tiempo. Inter 0-0 Milan (Global 2-0)

Minuto 39: Edin Dzeko (Inter) encuentra espacio alrededor del punto de penalti y salta para rematar un envío de tiro libre. Cabecea al centro de la portería, pero Mike Maignan ataja el remate.

Minuto 38: Rafael Leao ( Milan) se deshace de forma fantástica de la defensa, pero su tiro pasa rozando el poste.

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Minuto 28: Sandro Tonali ( Milan) manda un centro de libre directo, pero uno de los defensas se anticipa y evita el peligro.

Minuto 23: Hakan Calhanoglu (Inter) recibe un buen pase fuera del área, dispara desde una buena posición y el balón es bloqueado por un defensa.

Minuto 11: Brahim Díaz (Milan) recibe un pase preciso en el área y no tarda en disparar. El balón va dirigido a la portería, pero Andre Onana hace una parada brillante.

Minuto 7: Nicolo Barella (Inter) se hace con un buen pase al borde del área y conecta un disparo a puerta, pero sale alto por encima del larguero.

¡Comienza el encuentro en el Giuseppe Meazza!

Alineaciones confirmadas Inter vs Milan

Inter:

Milan:

El tres veces ganador de la Champions League, el Inter, dio un paso más hacia su cuarta corona con una victoria por 2-0 sobre su acérrimo rival, el AC Milan, en el partido de ida de esta eliminatoria de semifinales. Un triunfo en la Serie A por 4-2 sobre el Sassuolo el sábado fue el calentamiento perfecto para el próximo "Derby della Madonnina", un partido en el que el Inter se ha destacado recientemente con diez victorias en los últimos 15 encuentros en todas las competiciones (E2, P3).

Con su boleto para el evento principal de Estambul casi reservado, evitar la derrota aquí será suficiente para que el Inter avance a su primera final de la Champions League desde 2009/10. Después de cuatro porterías imbatidas en sus cinco partidos en la fase eliminatoria del torneo de 2022/23, parece inminente una cita con el otro finalista, el Real Madrid o el Manchester City. La probabilidad de éxito del Inter se ve reforzada por su formidable historial en las eliminatorias de competiciones de la UEFA tras ganar el partido de ida como equipo visitante de turno (G18, P1).

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Habiendo sido humillado en el partido de ida de esta semifinal, las cosas fueron de mal en peor para el AC Milan, quien cayó ante un Spezia que lucha por el descenso, en la acción de la Serie A el fin de semana (P 2-0). Eso deja en ruinas las esperanzas del Milan de clasificarse para la Champions de la próxima temporada a través de la liga italiana, lo que significa que su mejor oportunidad de unirse a la élite de Europa la próxima campaña podría llegar ganando la actual edición de la competición.

Jugadores a seguir Inter vs Milan

El delantero del Inter, Edin Džeko, quien abrió el marcador en el partido de ida, ha desarrollado una habilidad especial para anotar contra el Milán, viendo puerta en tres de sus cuatro encuentros entre sí de esta temporada. Quizás Olivier Giroud podría ser el héroe del AC Milan, ya que excluyendo al lesionado Rafael Leão, es el único jugador del equipo en marcar un gol ante el Inter esta campaña. Como los otros diez de sus 11 goles esta temporada, llegó pasado el minuto 40.

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Posible Alineación Inter vs Milan

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro y Dzeko.

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud.